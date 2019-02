Assassin’s Creed 3 Remastered, il videogioco sviluppato da Ubisoft Barcellona, sarà disponibile dal 29 marzo 2019 per pc, Xbox One e PlayStation 4.

Una data tanto attesa dagli appassionati della saga che da ora possono iniziare il count down, prima di avere tra le mani la nuova edizione del videogioco, che offre un’esperienza di gioco con una migliore risoluzione e una grafica completamente rivisitata.

La versione fisica sarà acquistabile al prezzo di 39,99 euro.

Ambientato in America, durante la rivoluzione

Assassin’s Creed 3 Remastered può essere acquistato singolarmente o direttamente attraverso il season pass di Assassin’s Creed Odyssey.

Come riporta Multiplayer, il videogioco, oltre al supporto per il 4K e HDR, vanta delle texture con una maggiore risoluzione e diversi miglioramenti, non solo grafici, ma anche nella meccanica di gioco.

I fan della Saga potranno essere catapultati in America e in particolare nel bel mezzo della rivoluzione americana. In particolare avranno il piacere di decidere le sorti di Connor Kenway, un assassino per metà inglese. Assassin’s Creed 3 Remastered comprende l’intera storia del gioco, incluse tutte le missioni per giocare individualmente: Benedict Arnold, Segreti Nascosti, la Tirannia di Re Washington, Assassin's Creed III Liberation Remastered. I videogiocatori avranno inoltre a disposizione uno spin-off, completamente rimasterizzato, incentrato su Aveline.

Assassin’s Creed diventa un concerto musicale



Assassin’s Creed a partire dal mese di giugno 2019 diventerà un concerto musicale. L’Assassin’s Creed Symphony offrirà a tutti gli appassionati della saga l’opportunità di assistere a uno show senza eguali, avendo la possibilità di vedere un incredibile spettacolo incentrato sui protagonisti del videogioco. Il concerto farà tappa nelle più importanti città europee e vanterà un’orchestra sinfonica che delizierà gli spettatori con musiche realizzate da noti compositori di fama internazionali, come Jesper Kyd, Lorne Balfe, Brian Tyler, Austin Wintory, Sarah Schachner, Winifred Philipps, Elitsa Alexandrova, Chris Tilton, Ryan Amon e The Flight.

“Siamo davvero felici di collaborare con MGP Live per offrire ai fan di Assassin’s Creed una nuova esperienza per celebrare la serie con cui si sono divertiti nel corso dell’ultimo decennio”, ha spiegato Hinde Daoui, produttore Live Entertainment di Ubisoft.