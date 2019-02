Videogiochi, in arrivo i nuovi capitoli di Etrian Odyssey e God Eater

Dopo due settimane caratterizzate dall’uscita di videogiochi attesissimi come il remake di Resident Evil 2 e Kingdom Hearts III, tra il 4 e il 10 febbraio arriveranno sugli scaffali dei negozi dei titoli maggiormente di nicchia, ma non per questo meno interessanti. A distanza di alcuni mesi dall’uscita nel paese del sol levante, Etrian Odyssey Nexus, l’ultimo capitolo della saga di dungeon crawler creata da Atlus, arriverà in Italia il 5 febbraio, per Nintendo 3DS. Noto in Giappone col titolo Etrian Odyssey X, il gioco presenta tutti gli elementi classici della serie, dall’esplorazione dei labirinti ai combattimenti a turni in stile gioco di ruolo old school. I fan del genere troveranno pane per i loro denti e potranno divertirsi a lungo grazie alle numerose missioni presenti (più di cento). Per chi è alla ricerca di un’esperienza in cui l’azione ha un ruolo più preponderante, l’8 febbraio uscirà God Eater 3 per PlayStation 4 e Pc. L’action RPG di Bandai Namco metterà i giocatori nei panni dei God Eater, gli unici esseri umani in grado di combattere gli Aragami, le potentissime creature che hanno devastato la Terra.

Il torneo Lec Spring 2019

Sul fronte esport, a Berlino è ancora in corso il torneo di League of Legends Lec Spring 2019, con un montepremi di 200mila dollari. La squadra che otterrà la vittoria non vincerà soltanto un premio in denaro, ma guadagnerà anche il diritto di partecipare al torneo Major di maggio. L’italiano Daniele ‘Jiizuke’ di Mauro partecipa alla competizione assieme alla squadra francese ‘Vitality’.

I risultati finanziari delle software house

Nei prossimi giorni, alcune delle software house più importanti sveleranno i risultati finanziari dell’ultimo trimestre. Il 5 febbraio saranno rese note le trimestrali di Bandai Namco, società giapponese nota principalmente per i suoi picchiaduro e per i videogiochi su licenza basati su anime e manga, e di Electronic Arts, il colosso americano famoso soprattutto per la serie calcistica Fifa. Il 6 febbraio sarà invece il turno di Take Two Interactive, l’azienda proprietaria dello studio Rockstar Games, autore di videogiochi amatissimi come Grand Theft Auto e Red Dead Redemption.