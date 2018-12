Assassin’s Creed diventa un concerto musicale

Siete curiosi di conoscere la nuova frontiera dei videogiochi? Sono i concerti. A fare da apripista è la saga di Assassin’s Creed che, dopo essere sbarcata sul grande schermo, diventa un vero e proprio show musicale. Da giugno 2019 Assassin’s Creed Symphony farà tappa nelle principali città europee e del Nord America con uno spettacolo incentrato sulle atmosfere e i protagonisti della saga che ha venduto 110 milioni di copie nel mondo. Uno scenario che rivivrà attraverso un’orchestra sinfonica e le musiche di importanti compositori internazionali tra i quali Jesper Kyd, Lorne Balfe, Brian Tyler, Austin Wintory, Sarah Schachner, Winifred Philipps, Elitsa Alexandrova, Chris Tilton, Ryan Amon e The Flight. Grande spazio ovviamente avranno gli effetti speciali in 3D per uno show che si annuncia davvero 3.0 in cui, come dicevamo, verranno ripercorsi gli oltre 10 anni della serie. Si andrà dalle atmosfere di Gerusalemme a quelle dell’Egitto tolemaico per concludersi nell’Antica Grecia, dove è ambientato l’ultimo capitolo della saga che vede protagonisti Alexios e Kassandra. Un viaggio che vuole essere prima di tutto un’esplorazione sensoriale e musicale, con gli stessi effetti speciali di un kolossal cinematografico.

“Siamo davvero felici di collaborare con MGP Live per offrire ai fan di Assassin’s Creed una nuova esperienza per celebrare la serie con cui si sono divertiti nel corso dell’ultimo decennio. È sempre un piacere lavorare con altri leader del settore dell’intrattenimento come MGP Live, che ha un’ottima tradizione nel presentare la musica sinfonica a un pubblico nuovo, riuscendo a portare in vita le immagini e i suoni di marchi d’intrattenimento di fama internazionale”, ha dichiarato Hinde Daoui, produttore Live Entertainment di Ubisoft.

Il primo tour mondiale di Assassin’s Creed Symphony debutterà in concomitanza dell’E3 di Los Angeles, uno dei principali eventi del settore, l’11 giugno prossimo al Dolby Theater di Hollywood, e poi toccherà le principali città del mondo: dal Palais des Congrès di Parigi (29 giugno), alla Davies Symphony Hall di San Francisco (3 agosto), al Place des Arts di Montréal (27 settembre), all’Eventim Apollo di Londra (5 ottobre). L’appuntamento italiano è fissato invece per il 6 ottobre al Teatro Arcimboldi di Milano. La prevendita dei biglietti è iniziata oggi per i membri di Ubisoft Club, mentre saranno a disposizione del pubblico dalle 10 del 10 dicembre. Un’idea regalo originale per chi vuole fare felice gli appassionati del gioco e non solo.

