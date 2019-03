Sono state aggiunte nuove skin sul negozio virtuale di Fortnite, dove i giocatori possono acquistare diversi strumenti, tra cui picconi, deltaplani e oggetti cosmetici, pagandoli in V-bucks, la valuta del Battle Royale di Epic Games.

L’aggiornamento dello store ha reso disponibile, dal 12 marzo 2019, la skin Leggendaria Vertigo, insieme a Snowfoot e Snowstrike, entrambe di livello epico.

Vertigo costa 2,000 V-bucks; Snowfoot e Snowstrike, invece, si possono acquistare al prezzo di 1,500 V-bucks ognuna.

Le altre nuove skin disponibili sullo store del gioco del momento sono: Forerunner al costo di 800 V-Bucks, Lame di Ghiaccio (800 V-Bucks), Razor Edge (800 V-Bucks), Lama Invertita (500 V-Bucks), Breakin (800 V-Bucks), Scoundrel (1,500 V-Bucks), Living Large (500 V-Bucks), Gum Drop (800 V-Bucks), Chromium (1,200 V-Bucks) e Spaccaghiaccio (500 V-Bucks).

Fortnite: in primavera le figurine Panini

Sono attese in primavera le figurine Panini dedicate a Fortnite, il Battle Royale che ha spopolato tra i giovani nell’ultimo anno. La conferma arriva dalla stessa Panini S.P.A. che ha rivelato di aver siglato l’accordo con Epic Games per mettere in commercio le carte collezionabili raffiguranti i ‘guerrieri’ del videogioco.

Molto probabilmente il primo album in uscita non sarà l’unico. Panini S.P.A. ha infatti dichiarato di aver intenzione di fornire “aggiornamenti regolari per poter introdurre tutte le novità e stare al passo con il gioco”.

Una buona notizia per tutti gli appassionati di Fortnite che potranno divertirsi con gli amici collezzionando e scambiando le figurine dei propri personaggi preferiti.

Le carte Panini a tema Fortnite verrano distribuite da più di un milione di punti vendita autorizzati.

Apex Legends batte Fortnite su Twitch a febbraio

Apex Legends, il battle royale lanciato il 4 febbraio da Respawn Entertainment ed Electronic Arts, ha superato Fortnite su Twitch il mese scorso. Con 670.000 visualizzazioni sulla piattaforma di livestreaming di Amazon, a poco più di un mese dalla sua uscita il videogioco ha spodestato il re incontrastato della classica che ha registrato a febbraio 615.000 click sul portale.

La situazione sembra però essere già tornata alla normalità: nei primi giorni di marzo Fortine è nuovamente al primo posto del podio.