Stanno per arrivare in tutte le edicole le figurine Panini di Fortnite. Gli appassionati del Battle Royal del momento potranno collezionarle, divertendosi con gli amici alla ricerca del personaggio più raro.

La conferma giunge direttamente da Panini S.P.A., che ha annunciato di aver sottoscritto un accordo con Epic Games per la realizzazione di carte collezionabili a tema Fortnite.

Accordo tra Panini S.P.A. e Epic Games

Le nuove generazioni, oltre a divertirsi sfidandosi online al videogioco, potranno collezionare i ‘guerrieri’ di Fortnite, alla ricerca delle carte mancanti per riempire l’album.

Stando alle dichiarazioni della stessa Panini S.P.A., la raccolta di figurine che uscirà probabilmente in primavera non sarà l’unica. L’azienda modenese ha infatti svelato che si impegnerà a fornire “aggiornamenti regolari per poter introdurre tutte le novità e stare al passo con il gioco”.

Ciò suggerisce che in futuro verranno probabilmente realizzati nuovi album e figurine raffiguranti i personaggi aggiunti nel tempo.

Saranno più di un milione i punti vendita autorizzati per la distribuzione delle figurine Panini a tema Fortnite.

Per ora non si hanno indiscrezioni riguardo l’aspetto delle carte: bisognerà attendere ancora qualche settimana per poter vedere in anteprima le prime immagini ufficiali del nuovo album Panini.

Fortnite, su Amazon i costumi di carnevale

Chi non si accontenta delle figurine e desidera impersonare i guerrieri di Fortnite, catapultandosi nel Battle Royal del momento, può acquistare su Amazon il costume del suo personaggio preferito.

In occasione del carnevale 2019, Rubie’s, un’azienda esperta nella creazione di maschere e abiti da travestimento, ha sviluppato i costumi di Fornite per esaudire le richieste della nuova generazione.

Se fino a qualche anno fa i bambini desideravano festeggiare tra i carri vestiti da personaggi dei fumetti, eroi e principesse, ora i giovani ambiscono a impersonare i personaggi di Fortnite, quali il Cavaliere Nero, il Bombarolo Lucente o il Milite Teschio.

I costumi dei guerrieri del Battle Royal del momento sono disponibili su Amazon a partire da 29,99 euro.