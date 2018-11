Fornite, arrivano le maglie della National Football League (NFL)

Il legame tra Fortnite, il popolarissimo videogioco online che ha contribuito notevolmente alla diffusione del genere battle royale, e lo sport è più stretto di quel che si potrebbe pensare. Molti sportivi celebrano i propri trionfi sul campo da gioco con i balletti presenti nel titolo di Epic Games. Durante i mondiali di calcio 2018, per esempio, il calciatore inglese Dele Alli, dopo un aver segnato un goal, si è esibito nell’ormai celebre danza ‘Take the L’. Di recente, Epic Games ha annunciato una partnership con la National Football League (NFL), grazie alla quale i giocatori di Fortnite potranno presto acquistare vari elementi estetici con cui personalizzare i propri personaggi.

I contenuti a tema NFL arriveranno il 9 novembre

Epic Games ha dichiarato che i giocatori potranno personalizzare i vari outfit per renderli identici a quelli dei giocatori dei 32 team che compongono l’attuale roster della NFL. Sarà persino possibile scegliere il numero della propria maglia. Inoltre, sullo store online del gioco debutteranno anche delle maglie dedicate a un immaginario ‘team Fortnite’. Tutti i contenuti estetici a tema NFL saranno disponibili a partire dal 9 novembre, ma per ora non è ancora noto quanto costeranno. Nel video che ha accompagnato l’annuncio si possono notare, inoltre, delle nuove animazioni per i vari personaggi. È probabile che verranno rese disponibili assieme agli outfit della NFL.

Fornite e lo sport

Non è la prima volta che su Fortnite arrivano dei contenuti a tema sportivo. Qualche mese fa, Epic Games aveva inserito nel gioco delle maglie pensate per celebrare il campionato mondiale di calcio 2018 (senza tuttavia aver stipulato una partnership con la Fifa). Per l’occasione, ai giocatori era stata fornita la possibilità di giocare a calcio in un’arena speciale. È possibile che anche i nuovi contenuti dedicati al mondo della National Football League saranno accompagnati da una modalità simile.