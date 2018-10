Quasi la metà dei possessori di Nintendo Switch ha installato Fortnite

Dopo aver battuto ogni record su Playstation 4, Xbox One, PC e persino sui dispositivi dotati del sistema operativo Android, Fortnite sta dimostrando di poter fare breccia anche nel cuore dei fan di Nintendo. La popolarità del gioco di Epic Games tra i possessori di Switch è quasi paragonabile a quella di serie storiche come The Legend of Zelda e Super Mario. Durante un recente briefing finanziario, è stata la stessa Nintendo a rivelare che circa la metà dei videogiocatori che utilizzano la sua console ibrida ha installato Fortnite. L’azienda ha inoltre spiegato che il gioco non è popolare solo negli Stati Uniti e in Europa, ma anche in Giappone, dove solitamente le produzioni occidentali faticano a competere con i titoli degli sviluppatori nipponici.

Un successo inarrestabile

Nintendo non ha rivelato l’esatta quantità dei download, tuttavia è sufficiente considerare che finora Switch ha venduto 22 milioni di unità per realizzare che Fortnite è stato scaricato almeno da 10 milioni di possessori della console ibrida. Un dato in parte sorprendente, ma comunque in linea col successo che il videogioco di Epic Games ha ottenuto sin dal suo debutto nel 2017. Quando è stato lanciato ufficialmente su Switch, il 12 giugno 2018, Fortnite è stato scaricato da due milioni di utenti nell’arco di sole 24 ore.

I fan di Nintendo e Fortnite

Per fare un paragone, ‘Super Mario Odissey’, il videogioco più venduto su Nintendo Switch, è stato acquistato da oltre 12.1 milioni di utenti, mentre ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’, titolo che ha accompagnato il lancio della console ibrida, ha superato le 10 milioni di unità vendute. La differenza tra i due videogiochi menzionati e Fortnite è che quest’ultimo può essere scaricato gratuitamente. Si tratta dunque di un confronto un po’ sproporzionato, ma che consente comunque di capire quanto il battle royale di Epic Games sia stato apprezzato dai fan della grande N.