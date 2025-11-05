Watch Ultra 3, recensione dello smartphone Apple non plus ultra

Il nuovo Apple Watch Ultra 3 è disponibile con cassa in titanio nero o naturale in abbinamento a nuovi tipi di cinturino (che vedremo in seguito). Una cassa realizzata con un processo innovativo di stampa 3D - spiegano da Apple - che utilizza solo la metà della materia prima rispetto alle generazioni precedenti e titanio riciclato al cento per cento. Il display OLED grandangolare è più luminoso e anche più semplice da guardare anche da angolazioni diverse da quella classica; è efficiente dal punto di vista energetico e integra una frequenza di aggiornamento più rapida in modalità always-on senza influire sulla durata della batteria. I bordi sono più sottili, consentendo così di aumentare l’area attiva dello schermo senza modificare le dimensioni della cassa. E avendo una luminosità fino a 3.000 nit può anche fungere da torcia per illuminare l’area in caso di emergenza. Bisogna tenere presente che la cassa è comunque abbastanza grande: misura 49x44 millimetri con uno spessore di 12 millimetri e un peso di circa 60 grammi. Dimensioni generose che lo rendono comunque un ottimo compagno sia per le attività di tutti i giorni, sia per il monitoraggio del sonno che per il monitoraggio delle attività sportive. Apple Watch Ultra 3 è resistente all’acqua fino a 100 metri, alla polvere secondo lo standard IP6X, è adatto alle immersioni amatoriali fino a 40 metri e ha superato test per altitudine (da -500 a 9.000 metri), alte temperature (fino a 55 gradi), basse temperature (fino a -20), shock termici, congelamento, urti e vibrazioni secondo lo standard militare americano MIL-STD 810H.