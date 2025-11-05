Apple Watch migliora ancora: prova e novità della nuova Series 11

Introduzione
Lo smartwatch più diffuso si aggiorna grazie a un design più sottile e più resistente e nuove possibilità di monitoraggio di sport, salute e benessere. Dopo averlo usato circa un mese, tutti i dettagli nella nostra recensione
Quello che devi sapere
Le caratteristiche principali
Il nuovo Apple Watch Series 11 di Apple - l'Apple Watch classico - è abbastanza simile nella parte estetica rispetto al suo predecessore ma è migliorato sia esternamente, con un display più resistente, sia internamente, con numerose novità tra cui un’analisi più approfondita del sonno e una batteria più longeva. Uno smartwatch compagno ideale dei possessori di iPhone, adatto per la vita cittadina ma anche per gli sport all’aria aperta.
Come si presenta
Apple Watch Series 11 è disponibile in quattro finiture in alluminio (colori Grigio siderale, Argento, Oro rosa o Jet Black) insieme alle casse in titanio aerospaziale lucido totalmente riciclato (colori Titanio naturale, Oro e Ardesia). E, come sempre, è possibile scegliere sia la grandezza del quadrante (42 o 46 millimetri) sia il tipo di connettività, solo Wi-Fi oppure Wi-Fi+LTE, con la possibilità dunque di collegare una eSIM per poter utilizzare la connessione alla rete anche senza smartphone vicino. Apple parla dell’Apple Watch più sottile di sempre (9,7 millimetri), con un design leggero (tra i 30 e i 43 grammi) e angoli arrotondati: dobbiamo ammettere che la Series 11 al polso in alcuni casi semplicemente non si sente, soprattutto se indossato durante gli allenamenti o di notte. Apple Watch che si annuncia anche più resistente: sul modello in alluminio è presente uno schermo realizzato in Ion-X rafforzato tramite scambio ionico: uno speciale vetro proprietario di Apple più resistente ai graffi e rifinito con un rivestimento in ceramica in grado di fissare il vetro a livello atomico; i modelli in titanio continuano invece ad avere il vetro anteriore in cristallo di zaffiro. Come sempre di ottima qualità e molto luminoso lo schermo Retina OLED LTPO-3 con luminosità di picco fino a 2.000 nit. Schermo su cui prendono vita, con watchOS 26, i nuovi quadranti e il nuovo look Liquid Glass di Apple.
Le caratteristiche tecniche e la batteria
A bordo troviamo un chip S10 con processore dual-core a 64 bit (lo stesso della Series 10), Neural Engine a 4-core e cpacità di 64 gigabyte. E poi diversi sensori, dal cardiofrequenzimetro elettrico a quello ottico di terza generazione, dal sensore dei livelli di O2 al sensore di temperatura, dall'altimetro al profondimetro. Riprogettata l’antenna cellulare: è in grado di coprire più bande e permette di potenziare la ricezione nelle aree con copertura debole; inoltre grazie a un nuovo algoritmo l’antenna cellulare e l’antenna di sistema si attivano insieme producendo un segnale più potente quando necessario; al contrario (come abbiamo visto anche su Apple Watch Ultra 3) quando il segnale è forte l’algoritmo riduce dinamicamente l’utilizzo delle antenne per risparmiare energia. E proprio a proposito di energia, ecco che troviamo un’altra delle novità: la batteria riprogettata e più capiente, soprattutto nel modello da 46 millimetri. Che si traduce in uno smartwatch in grado di funzionare, in una giornata senza particolari sollecitazioni, anche dal mattino fino al pomeriggio del giorno successivo; mentre con un uso più intenso (telefonate, tante notifiche, un’ora di allenamento) è meglio ricaricare la sera prima di andare a dormire per un monitoraggio completo del sonno. Tempi che si allungano ovviamente con la modalità di Risparmio energetico: Apple dichiara fino a 38 ore di autonomia. Apple Watch Series 11 supporta anche la ricarica rapida: circa mezz’ora per raggiungere l’80 per cento di carica, circa un’ora per la ricarica totale.
Il monitoraggio della salute e le notifiche sull’ipertensione
Apple Watch rimane un ottimo alleato per tenere sotto controllo la propria salute. Come Apple spesso ricorda, permette a milioni di persone di comprendere meglio il proprio stato di salute, acquisendo dati sanitari critici e avvisando di cambiamenti importanti, ed è anche un ottimo alleato contro la sedentarietà. La novità principale di quest’anno riguarda certamente le notifiche sull’ipertensione: la funzionalità utilizza un algoritmo basato sull’apprendimento automatico sviluppato attraverso dati di una serie di studi che hanno coinvolto oltre 100mila partecipanti ed è stata convalidata da uno studio su oltre duemila partecipanti per la presentazione agli enti regolatori di tutto il mondo. Destinata a persone di età pari o superiore ai 22 anni senza precedente diagnosi di ipertensione, cerca eventuali segni di patologia cronica e avvisa di una possibile ipertensione. La funzionalità è supportata anche da Series 9, Series 10, Ultra 2 e Ultra 3 e richiede almeno 14 giorni di dati. Resta il set completo di funzioni avanzate per la salute: dal monitoraggio della frequenza cardiaca alla verifica di segni di fibrillazione atriale, dal controllo del livello di ossigeno nel sangue a quello della frequenza respiratoria, dal monitoraggio della temperatura del polso durante la notte a quello del ciclo mestruale. Fino alla migliorata funzionalità di monitoraggio del sonno, che offre anche un punteggio in base a come abbiamo dormito (ne abbiamo parlato approfonditamente nella recensione di Apple Watch Ultra 3).
Sport e allenamenti
Sono decine gli sport che Apple Watch Series 11 è in grado di monitorare. Possibile settare allenamenti personalizzati, ottenere informazioni dettagliate e adesso anche incoraggiamenti personalizzati per il fitness: una sorta di motivazione udibile in tempo reale personalizzata e basata sui dati di allenamento privati e sulla cronologia.
Le funzioni legate alla sicurezza
Apple Watch è anche un valido alleato per la sicurezza di tutti i giorni. Grazie ad algoritmi personalizzati che analizzano i dati dell’accelerometro e del giroscopio può rilevare una caduta grave e avviare direttamente una chiamata ai servizi di emergenza; stessa cosa nel caso in cui Apple Watch rilevi un incidente stradale. In caso di emergenza i soccorritori possono accedere direttamente alle informazioni mediche critiche (come allergie o farmaci) senza dover sbloccare l’orologio. Inoltre è sempre possibile chiedere aiuto premendo il tasto laterale: SOS Emergenze in questo caso chiama i servizi di emergenza locali e avvisa i contatti di emergenza inviando anche la posizione attuale: una funzione attiva in oltre 120 paesi e regioni.
Le altre caratteristiche
Tanti i nuovi quadranti presenti in watchOS 26 tra cui Flow, che porta al polso il nuovo design di Apple Liquid Glass, oppure Exactograph, moderna rivisitazione di un tradizionale orologio regolatore che suddivide ore, minuti e secondi e tanti altri che supportano la nuova modalità di aggiornamento dello schermo a 1 Hz, più efficiente dal punto di vista energetico. Tra le novità anche il nuovo gesto di movimento del polso che permette di ignorare le notifiche o le chiamate in arrivo. Rinnovata, infine, anche la linea dei cinturini.
La nostra prova, disponibilità e prezzi
Apple Watch rimane lo smartwatch di riferimento per tutto il mondo Apple e per tutti i possessori di iPhone. Uno smartwatch che consigliamo certamente a chi non ha mai avuto un Apple Watch oppure a chi possiede modelli datati di 2-3 anni, perché possono beneficiare dell’autonomia migliorata della batteria, del display più resistente e delle nuove funzionalità dedicate alla salute. E poi certamente a chi cerca un equilibrio tra design, funzionalità e salute e vuole un dispositivo affidabile per sport e benessere. Può valere un po’ meno la pena acquistarlo se si ha un Apple Watch Series 10 perché molte funzioni sono simili. Apple Watch è un orologio rispettoso dell’ambiente: è realizzato con il 40 per cento di materiali riciclati tra cui la totalità del cobalto nella batteria e del titanio o dell'alluminio nella cassa. Le casse in titanio, tra l’altro, sono realizzate con un processo di stampa 3D che usa solo la metà delle materie prime rispetto alle generazioni precedenti. Infine, è prodotto con energia rinnovabile in tutta la filiera. Il prezzo di partenza è di 459 euro.
Pro e Contro
PRO:
- Notifiche per ipertensione e analisi del sonno più dettagliata
- Maggiore resistenza ai graffi
CONTRO:
- Stesso processore della Series 10
- La batteria è stata migliorata ma comunque l’orologio va ricaricato una volta al giorno