Apple Watch migliora ancora: prova e novità della nuova Series 11

Apple Watch rimane lo smartwatch di riferimento per tutto il mondo Apple e per tutti i possessori di iPhone. Uno smartwatch che consigliamo certamente a chi non ha mai avuto un Apple Watch oppure a chi possiede modelli datati di 2-3 anni, perché possono beneficiare dell’autonomia migliorata della batteria, del display più resistente e delle nuove funzionalità dedicate alla salute. E poi certamente a chi cerca un equilibrio tra design, funzionalità e salute e vuole un dispositivo affidabile per sport e benessere. Può valere un po’ meno la pena acquistarlo se si ha un Apple Watch Series 10 perché molte funzioni sono simili. Apple Watch è un orologio rispettoso dell’ambiente: è realizzato con il 40 per cento di materiali riciclati tra cui la totalità del cobalto nella batteria e del titanio o dell'alluminio nella cassa. Le casse in titanio, tra l’altro, sono realizzate con un processo di stampa 3D che usa solo la metà delle materie prime rispetto alle generazioni precedenti. Infine, è prodotto con energia rinnovabile in tutta la filiera. Il prezzo di partenza è di 459 euro.