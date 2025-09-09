Apple Watch Series 11 e Ultra 3: caratteristiche e prezzo in Italia

Tante novità e tante funzionalità innovative per i nuovi smartwatch di casa Apple. Ecco tutti i dettagli e i prezzi in Italia
Apple ha presentato tante novità anche per quanto riguarda la linea di smartwatch. Le principali riguardano i nuovi Apple Watch Series 11, che saranno in grado di avvisare l'utente in caso di segnali di ipertensione cronica e offriranno informazioni più approfondite sulla qualità del sonno. Mentre l'Apple Watch Ultra 3 permetterà di restare in contatto con i propri cari anche quando non c'è copertura cellulare grazie al satellite. Aggiornato anche l'Apple Watch "economico", l'SE 3, che offre molte delle funzionalità dei "fratelli maggiori" a un prezzo più accessibile.
Il nuovo Apple Watch Series 11 è stato definito uno smartwatch che punta a ridefinire il concetto di benessere digitale. Tra le novità principali spiccano la funzione “Qualità del sonno”, un display due volte più resistente ai graffi e un’autonomia che arriva fino a 24 ore. Il design è stato reso più sottile e confortevole, mentre il vetro è ora rinforzato con un rivestimento ceramico atomico. La nuova funzione “Qualità del sonno”, in particolare, consente di monitorare in modo avanzato il riposo notturno, analizzando parametri come frequenza cardiaca, respirazione, temperatura del polso e ossigenazione. Al risveglio, l’utente riceve un punteggio complessivo e una valutazione dettagliata, basata su linee guida scientifiche. L'altra novità interessante di Apple Watch Series 11 è che è in grado di avvisare l'utente in caso di segnali di ipertensione cronica. Il nuovo Apple Watch è pre-ordinabile da oggi e sarà disponibile nei negozi dal 19 settembre. Il prezzo parte da 459 euro.
Le novità di Apple Watch Ultra 3
Apple Watch Ultra 3 è il modello più avanzato mai realizzato, pensato per chi cerca un dispositivo capace di accompagnarlo in ogni situazione — dallo sport estremo alla vita quotidiana. Tra le novità più rilevanti c’è l’introduzione della comunicazione satellitare bidirezionale, che consente di inviare messaggi, condividere la posizione e attivare l’Emergency SOS via satellite anche in assenza di rete cellulare o Wi-Fi. Tra le altre novità, un display più grande con tecnologia LTPO3 e OLED. La batteria offre fino a 42 ore di autonomia, che diventano 72 ore in modalità risparmio energetico, e 20 ore di tracciamento continuo in esterni con GPS e frequenza cardiaca attivi. Apple Watch Ultra 3 sarà disponibile dal 19 settembre e può essere pre-ordinato già da ora. Il prezzo di partenza è di 909 euro.