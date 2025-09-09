Apple Watch Series 11 e Ultra 3: caratteristiche e prezzo in Italia

Il nuovo Apple Watch Series 11 è stato definito uno smartwatch che punta a ridefinire il concetto di benessere digitale. Tra le novità principali spiccano la funzione “Qualità del sonno”, un display due volte più resistente ai graffi e un’autonomia che arriva fino a 24 ore. Il design è stato reso più sottile e confortevole, mentre il vetro è ora rinforzato con un rivestimento ceramico atomico. La nuova funzione “Qualità del sonno”, in particolare, consente di monitorare in modo avanzato il riposo notturno, analizzando parametri come frequenza cardiaca, respirazione, temperatura del polso e ossigenazione. Al risveglio, l’utente riceve un punteggio complessivo e una valutazione dettagliata, basata su linee guida scientifiche. L'altra novità interessante di Apple Watch Series 11 è che è in grado di avvisare l'utente in caso di segnali di ipertensione cronica. Il nuovo Apple Watch è pre-ordinabile da oggi e sarà disponibile nei negozi dal 19 settembre. Il prezzo parte da 459 euro.