Pixel Buds 2a, i nuovi auricolari smart di Google: la prova

Piccole e leggere (ogni auricolare pesa circa meno di 5 grammi), le nuove Pixel Buds 2a hanno il classico e iconico design rotondo delle cuffie di Google. Sono state progettate - spiegano - utilizzando i dati di oltre 45 milioni di scansioni auricolari, in modo tale da essere confortevoli e non pesare troppo nell’orecchio. Sono resistenti all’acqua e al sudore (IP54) e integrano uno stabilizzatore girevole che permette di incastrarle bene nelle orecchie semplicemente girando gli auricolari. A bordo di ogni cuffia troviamo due microfoni, i pulsanti touch per gestire musica, chiamate, assistente vocale e cancellazione del rumore e sensore infrarosso di prossimità che permette di mettere in pausa la musica se togliamo le cuffie.