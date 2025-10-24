Pixel Buds 2a, i nuovi auricolari smart di Google: la prova

Introduzione
Batteria di lunga durata, audio nitido, cancellazione del rumore e prezzo concorrenziale. Le nuove cuffie di Google sono un’ottima scelta per chi cerca un buon prodotto non eccessivamente costoso per il proprio smartphone Pixel o Android. Le abbiamo provate per due settimane, ecco la nostra recensione
Quello che devi sapere
Le caratteristiche principali
Insieme alla nuova serie di smartphone Pixel 10 e allo smartwatch Pixel Watch 4 Google ha recentemente presentato anche le sue nuove cuffie medio gamma della serie "A": stiamo parlando delle nuove Pixel Buds 2a, auricolari che portano con sé molte funzionalità avanzate a un prezzo interessante. Sono confortevoli da indossare, offrono un audio nitido e una cancellazione attiva del rumore che si comporta bene nella maggior parte delle situazioni. Venduti nei colori Viola Ametista o Grigio Verde sono un ottimo compagno di viaggio per gli smartphone Pixel (o comunque Android), anche se possono collegarsi tramite il Bluetooth a qualsiasi dispositivo compatibile.
Come si presentano
Piccole e leggere (ogni auricolare pesa circa meno di 5 grammi), le nuove Pixel Buds 2a hanno il classico e iconico design rotondo delle cuffie di Google. Sono state progettate - spiegano - utilizzando i dati di oltre 45 milioni di scansioni auricolari, in modo tale da essere confortevoli e non pesare troppo nell’orecchio. Sono resistenti all’acqua e al sudore (IP54) e integrano uno stabilizzatore girevole che permette di incastrarle bene nelle orecchie semplicemente girando gli auricolari. A bordo di ogni cuffia troviamo due microfoni, i pulsanti touch per gestire musica, chiamate, assistente vocale e cancellazione del rumore e sensore infrarosso di prossimità che permette di mettere in pausa la musica se togliamo le cuffie.
Come suonano
A bordo delle nuove Pixel Buds 2a troviamo il chip Tensor A1, lo stesso delle più costose e sofisticate Pixel Buds Pro 2 (qui la nostra recensione) in grado di offrire un’ottima qualità audio e migliorare le chiamate. Il chip - raccontano da Google - è in grado di elaborare l’audio “90 volte più velocemente della velocità del suono” per adattarsi all’ambiente circostante e contribuendo a eliminare i rumori indesiderati. Nelle nostre prove possiamo confermare che l’audio è di ottimo livello, grazie anche alla presenza di un driver dinamico da 11 millimetri. Brani come “Don’t Know Why” di Norah Jones o “Dreams” di Fleetwood Mac mettono in luce come le cuffie rendano in maniera molto buona i timbri vocali e la separazione degli strumenti. Con “Lingus”, complesso brano jazz di Snarky Puppy, possiamo invece ascoltare pienamente la resa dei bassi. Molto buone anche le chiamate: durante un viaggio in metropolitana siamo riusciti tranquillamente a conversare con i nostri interlocutori: questo grazie alle cover in mesh antivento e all’intelligenza artificiale di Google che lavorano insieme per ridurre rumori di fondo, vento, chiacchiere, altre distrazioni. Possibile personalizzare i livelli audio grazie all’equalizzatore, presente la compatibilità con l’audio spaziale stereo.
La cancellazione del rumore
A bordo delle Pixel Buds 2a troviamo la cancellazione attiva del rumore con tecnologia Silent Seal 1.5, che permette di bloccare i rumori esterni; possibile ovviamente anche ascoltarli i rumori esterni, grazie alla modalità trasparenza. Nella nostra classica prova in metropolitana (dove i rumori spesso sono molto forti e riescono a superare la barriera della cancellazione attiva) siamo rimasti pienamente soddisfatti: sono riusciti a superare la barriera digitale (e fisica) delle cuffie soltanto rumori molto forti come il cigolio dei binari e il suono della tromba del treno.
Le funzionalità di intelligenza artificiale
Pixel Buds 2a sono il compagno di viaggio ideale per chi ha un telefono Pixel, dispositivo pieno di funzioni di intelligenza artificiale. Funzioni che arrivano anche alle cuffie, che permettono di conversare con Gemini a mani libere senza dover prendere il telefono ma iniziando solamente a parlare. Tra le funzionalità offerte dall’accoppiamento con uno smartphone Pixel o Android la possibilità di ritrovare le cuffie su una mappa (o nelle vicinanze, ad esempio se le perdiamo tra i cuscini di un divano), la funzionalità Multipoint che permette di associare contemporaneamente le Buds a due dispositivi e di passare da uno all’altro con grande facilità.
La batteria
Buona la durata della batteria: circa 7 ore di ascolto ininterrotto con la cancellazione attiva del rumore, 20 ore di ascolto ricaricando le cuffie nella custodia. Tempi che si allungano se decidiamo di disattivare la cancellazione del rumore. La carica della custodia è abbastanza veloce e cinque minuti delle cuffiette nella custodia permettono di ascoltare musica per circa un’ora.
Verdetto, disponibilità e prezzi
La nostra prova, durata due settimane, ci ha lasciato soddisfatti: la presenza della cancellazione attiva del rumore, le funzioni smart e l’audio sono ideali per chi cerca un prodotto che non costi eccessivamente, di buona qualità da utilizzare all’interno dell’ecosistema Google o comunque Android. Tra i lati negativi, la cancellazione del rumore è inferiore rispetto a modelli premium (e anche del modello Pro 2) ma tutto sommato efficace; inoltre mancano funzioni come la ricarica wireless o il controllo del volume direttamente sulle cuffiette (noi abbiamo spesso controllato il volume conversando con Gemini). All’interno della confezione troviamo quattro adattatori: extra small, small, medium e large. Le Buds 2a funzionano con qualsiasi dispositivo compatibile con lo standard Bluetooth 4.0 o superiore tra cui smartphone (anche iPhone), tablet, laptop, televisori, stereo e così via. Il prezzo è forse un po’ alto rispetto a competitor di livello simile: costano 149 euro.
Pro e Contro
PRO:
- Buona qualità sonora, bassi e chiarezza vocale
- Vestibilità sicura e confortevole
- Buona autonomia
CONTRO:
- Cancellazione del rumore non perfetta ma comunque efficace
- Mancano la ricarica wireless e il controllo del volume