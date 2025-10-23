Pixel Watch 4, si aggiorna lo smartwatch Google smart ed elegante

Introduzione
Arriva alla versione 4 lo smartwatch di Google, compagno ideale di chi ha uno smartphone Pixel. Un orologio pensato come estensione dell’ecosistema di Google con ottimi display, autonomia e integrazione con l’intelligenza artificiale. Lo abbiamo provato per due settimane, ecco com’è andata
Quello che devi sapere
Il design e le caratteristiche principali
Il nuovo Pixel Watch 4 di Google si presenta a nostro avviso come uno degli smartwatch più belli in circolazione. Migliorata ancora l’estetica della cassa rotonda con un nuovo display a cupola Actua 360 che - spiegano da Google - offre il 10 per cento di spazio in più rispetto al modello precedente e una luminosità di ben 3.000 nit che lo rende facilmente leggibile - e possiamo confermarlo dopo averlo provato per alcune settimane - anche sotto il sole diretto. Un display su cui prende vita il nuovo design visivo Material 3, a nostro avviso molto piacevole da guardare e facile da interpretare, con interazioni fluide, quadranti accattivanti e colori innovativi. Disponibile in due misure (41 e 45 millimetri) e due versioni (solo Wi-Fi o Wi-Fi+LTE per ottenere una connessione cellulare anche in assenza di smartphone), il nuovo Pixel Watch 4 è realizzato in alluminio di grado aerospaziale, vanta cornici piccole e un vetro più resistente grazie alla presenza del Corning Gorilla Glass 5. È anche resistente all’acqua (fino a 50 metri), alla polvere e ai graffi. Il nuovo Pixel Watch 4, spiegano da Google, è anche “il primo orologio realizzato pensando alla facilità di manutenzione”: in caso di rottura, infatti, è possibile sostituire parti del display e la batteria. Quattro i colori disponibili: viola ametista, verde cedro, grigio creta e nero ossidiana.
SIstema operativo e batteria
Sul Pixel Watch 4 troviamo il sistema operativo Wear OS 6, una memoria da 2 gigabyte e il nuovo chip Qualcomm Snapdragon® W5 Gen 2. Tanti i sensori presenti, da quelli rossi e a infrarossi per il monitoraggio della saturazione di ossigeno a quelli elettrici che permettono di realizzare un elettrocardiogramma, da quelli ottici per la rilevazione della frequenza cardiaca a quelli elettrici per misurare la "conduttanza cutanea” fino a barometro, magnetometro, giroscopio e accelerometro. Tantissime le app che è possibile scaricare grazie anche al Play Store, si può ovviamente rispondere alle telefonate, ai messaggi, leggere le notifiche. Attraverso Pixel Watch 4 possiamo anche scattare foto controllando la fotocamera del telefono, pagare o mostrare carte d’imbarco e altri biglietti attraverso il Wallet, utilizzare le mappe (anche offline) o comandare la tv (se provvista di sistema operativo Google Tv). Pixel Watch 4 grazie all’app di Google Home permette di gestire la casa smart (con dispositivi compatibili) e addirittura di visualizzare il feed di Nest Cam o Nest Doorbell.
Il monitoraggio della salute
Tutta la parte relativa a sport e salute è gestita da Fitbit, da qualche anno parte dell’ecosistema Google. Una scelta che crea “gioie e dolori” negli utenti. Gioie perché la suite è fatta davvero bene, offre metriche, consigli e monitoraggio di livello professionale. Dolori perché alcune delle funzionalità sono a pagamento con Fitbit Premium (6 mesi sono in regalo, poi si pagano 9 euro al mese). Lo smartwatch permette di monitorare la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue (SpO2), è in grado di identificare rischi di fibrillazione atriale grazie all’app ECG, offre notifiche di ritmo cardiaco irregolare. Il monitoraggio del sonno guadagna nuovi modelli avanzati di apprendimento automatico mentre migliora anche il rilevamento della temperatura cutanea (non è la temperatura corporea che serve a misurare la febbre ma permette di rilevare e anticipare eventuali cambiamenti al proprio benessere); grazie al sensore di risposta corporea vengono individuati anche potenziali segnali di stress. Fitbit Morning Brief è un’utile funzionalità che permette di pianificare la propria giornata grazie a un riepilogo che, appunto, arriva ogni mattina e informa l’utente su com’è andato il sonno, sulla preparazione del corpo, sugli obiettivi settimanali.
Le attività sportive
Tanta attenzione anche al monitoraggio dello sport: il nuovo Pixel Watch 4 è ottimizzato per l’attività fisica, spiegano da Google, e per fornire letture più accurate, con piani di allenamento più informati e precisi. Presenti oltre 40 modalità di allenamento per gli sport più diversi. Particolarmente curata la sezione della corsa, con gli strumenti avanzati di Fitbit che aiutano a pianificare ed eseguire meglio i propri allenamenti, monitorando i progressi con informazioni sulla forma fisica della corsa e consigli personalizzati basati sull’intelligenza artificiale (anche in questo caso necessario l’abbonamento a Premium). Tra le altre novità le statistiche in tempo reale per la bicicletta. Molto utili le informazioni sul recupero, che permettono di prendere decisioni più consapevoli durante gli allenamenti, soprattutto quando si seguono obiettivi. Grazie al nuovo GPS a doppia frequenza (L5 GNSS) le rilevazioni si annunciano più precise, anche negli ambienti più difficili (come una corsa in centro città tra palazzi alti o un’escursione tra gli alberi). Molto utile: grazie all’intelligenza artificiale se ci si dimentica di iniziare un allenamento, questo verrà comunque rilevato e classificato automaticamente. L’orologio è anche molto leggero (poco più di 30 grammi), caratteristica molto utile quando lo si indossa per fare sport o durante il sonno. Il cinturino sportivo in dotazione (fluoroelastomero con rivestimento soft-touch) è comodo e offre un ottimo sistema di aggancio: nella confezione sono presenti due taglie, la S e la L.
L’integrazione con Gemini
Dicevamo che Pixel Watch 4 è il compagno di strada ideale per chi ha uno smartwatch Google Pixel e quindi è anche l'orologio migliore su cui provare l'intelligenza artificiale di Gemini. Parlare con l’assistente è semplicissimo e molto rapido (se vogliamo, basta alzare il polso e iniziare a parlare), ed è possibile chiedere informazioni anche sulle proprie app personali come posta e calendario. Molto buoni sia l’altoparlante (riprogettato), sia il motore aptico, che offre una risposta più intuitiva quando si interagisce con Gemini. Il tutto grazie a un coprocessore Cortex-M55 più potente rispetto ai modelli precedenti, che consente una maggiore elaborazione dell’intelligenza artificiale senza sacrificare la potenza.
Tante funzionalità utili in caso di emergenza
Tantissime le funzionalità di emergenza presenti sull’orologio. A bordo di Pixel Watch 4 - così come avviene sul nuovo Apple Watch Ultra 3 - troviamo la possibilità di effettuare comunicazioni di emergenza sfruttando la connettività satellitare quando ci si trova in zone non coperte dalla linea cellulare (il servizio non è disponibile in tutte le aree geografiche, è limitato ai soli modelli LTE ed è incluso senza costi aggiuntivi per due anni dopo il lancio). Ci sono poi il rilevamento della perdita di impulso, in grado di rilevare se il cuore smette di battere a causa di arresto cardiaco, insufficienza respiratoria o circolatoria, sovradosaggio o avvelenamento, e può lanciare un allarme in maniera automatica. C’è poi una funzione chiamata Controllo di Sicurezza (utile ad esempio di notte) che se dopo un periodo di tempo non rispondiamo alle sollecitazioni di un timer avvisa i contatti di emergenza condividendo anche la posizione. Infine sono presenti le funzioni di rilevamento delle cadute e degli incidenti in auto.
La batteria
Dicevamo buona la durata della batteria: Google dichiara fino a 40 ore (72 con risparmio energetico attivo) con il modello da 45 millimetri e 30 ore (o 45) con il modello da 41. Nelle nostre prove confermiamo che lo smartwatch - anche in giornate con uso intenso, allenamenti o lunghe camminate - ha una batteria che, caricata la mattina, arriva fino a sera (ma non arriva alla sera successiva). Più veloce la ricarica: si passa dallo zero al 50 per cento in poco più di un quarto d’ora. Ricarica da effettuare sulla nuova basetta su cui lo smartwatch si appoggia lateralmente: durante la ricarica mostra utili informazioni come l’orario, la percentuale di ricarica, il tempo rimanente per la ricarica completa, la sveglia.
Verdetto, disponibilità e prezzi
Come abbiamo scritto all’inizio di questa recensione il Pixel Watch 4 è forse lo smartwatch più bello - a nostro avviso - in circolazione in questo momento. La sua cassa tonda offre una sensazione di prodotto premium, elegante ma allo stesso tempo anche sportivo. Le funzionalità migliorano rispetto allo scorso modello, quest’anno certamente da mettere in luce l’aggiunta dell’SOS satellitare, la qualità del display, della batteria, dell’interfaccia e del software. Unico lato negativo di questa recensione, il fatto che al termine della prova bisogna pagare l’abbonamento a Fitbit Premium per ottenere informazioni avanzate, allenamenti, consigli personalizzati su sport e salute. Prezzo a nostro avviso in linea con quanto offerto dallo smartwatch: Pixel Watch 4 parte da 399 euro.
Pro e Contro
PRO:
- Design raffinato e unico
- Display
- Autonomia e integrazione con Gemini
CONTRO:
- Funzioni di salute premium a pagamento