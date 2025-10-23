Pixel Watch 4, si aggiorna lo smartwatch Google smart ed elegante

Il nuovo Pixel Watch 4 di Google si presenta a nostro avviso come uno degli smartwatch più belli in circolazione. Migliorata ancora l’estetica della cassa rotonda con un nuovo display a cupola Actua 360 che - spiegano da Google - offre il 10 per cento di spazio in più rispetto al modello precedente e una luminosità di ben 3.000 nit che lo rende facilmente leggibile - e possiamo confermarlo dopo averlo provato per alcune settimane - anche sotto il sole diretto. Un display su cui prende vita il nuovo design visivo Material 3, a nostro avviso molto piacevole da guardare e facile da interpretare, con interazioni fluide, quadranti accattivanti e colori innovativi. Disponibile in due misure (41 e 45 millimetri) e due versioni (solo Wi-Fi o Wi-Fi+LTE per ottenere una connessione cellulare anche in assenza di smartphone), il nuovo Pixel Watch 4 è realizzato in alluminio di grado aerospaziale, vanta cornici piccole e un vetro più resistente grazie alla presenza del Corning Gorilla Glass 5. È anche resistente all’acqua (fino a 50 metri), alla polvere e ai graffi. Il nuovo Pixel Watch 4, spiegano da Google, è anche “il primo orologio realizzato pensando alla facilità di manutenzione”: in caso di rottura, infatti, è possibile sostituire parti del display e la batteria. Quattro i colori disponibili: viola ametista, verde cedro, grigio creta e nero ossidiana.