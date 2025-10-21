Nuova Nest Cam Indoor di Google, la telecamera con l’IA integrata

La nuova Nest Cam Indoor con Cavo di terza generazione include fino a 6 ore di anteprime video degli eventi e acquisisce e memorizza clip video di 10 secondi che mostrano l’attività che ha fatto partire la registrazione. La novità è l’introduzione dei piani a pagamento Google Home Premium: con il piano Standard (10 euro al mese o 100 euro l’anno) è possibile ottenere 30 giorni di cronologia video basata sugli eventi, avvisi intelligenti per volti, pacchi e suoni e aiuto nella creazione di automatismi per la casa; con il piano Advanced (18 euro al mese o 180 euro l’anno) è possibile avere fino a 60 giorni di cronologia video basata sugli eventi, 10 giorni di cronologia continua 24 ore su 24, notifiche descrittive (che spiegheranno qual è l’evento che ha fatto attivare la telecamera), riepiloghi giornalieri di cosa è successo in casa. Sempre con il piano Advanced sarà più semplice effettuare ricerche nella cronologia video, sempre con l’aiuto di Gemini.