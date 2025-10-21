Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Nuova Nest Cam Indoor di Google, la telecamera con l’IA integrata

NOW
Daniele Semeraro

Daniele Semeraro

Introduzione

Google porta l’intelligenza artificiale in casa attraverso le nuove telecamere: grazie all’utilizzo di Gemini le notifiche diventano più precise e più intelligenti

Quello che devi sapere

La nuova Nest Cam

Esternamente sembra non sia cambiato niente. Ma la nuova Nest Cam Indoor con Cavo di terza generazione di Google porta con sé una ventata di novità come la risoluzione 2K HDR, una visione notturna più chiara ma soprattutto nuove funzionalità di intelligenza artificiale rese possibili da Gemini. Peccato che le funzionalità più avanzate richiedano anche un abbonamento. Abbiamo provato la nuova telecamera per interni per diversi giorni, ecco il nostro parere.

La nuova Nest Cam
1/6

Come si presenta e le funzionalità principali

Dal look inconfondibile anche se minimalista l’aggiornata camera di Google si può installare a muro oppure appoggiare su una superficie. A differenza dei modelli a batteria (qui la nostra recensione) è alimentata tramite un cavo USB (incluso, da 3 metri) può essere installata solamente vicino a una fonte di alimentazione. La funzionalità principale è ovviamente quella di monitoraggio, che si ottiene attraverso l’app Google Home: adesso la risoluzione arriva fino a 2K HDR per immagini nitide e dettagliate anche al buio, lo zoom digitale arriva fino a 6x. Completano le caratteristiche principali un ampio campo visivo di oltre 150 gradi e l’audio bidirezionale full-duplex.

Come si presenta e le funzionalità principali
2/6
pubblicità

Le funzionalità di intelligenza artificiale

La novità principale riguarda certamente le funzioni di intelligenza artificiali rese possibili da Gemini AI con la nuova app di Google Home (le novità arriveranno principalmente a inizio 2026 e saranno a pagamento), con la possibilità di ricevere notifiche dettagliate di cosa sta succedendo in casa, riepiloghi giornalieri delle attività. E ancora: l'I.A. renderà più facile cercare nella cronologia e nuove funzioni permetteranno di riconoscere in maniera avanzata persone, animali, oggetti e ridurre i falsi allarmi.

Le funzionalità di intelligenza artificiale
3/6

Google Home Premium

La nuova Nest Cam Indoor con Cavo di terza generazione include fino a 6 ore di anteprime video degli eventi e acquisisce e memorizza clip video di 10 secondi che mostrano l’attività che ha fatto partire la registrazione. La novità è l’introduzione dei piani a pagamento Google Home Premium: con il piano Standard (10 euro al mese o 100 euro l’anno) è possibile ottenere 30 giorni di cronologia video basata sugli eventi, avvisi intelligenti per volti, pacchi e suoni e aiuto nella creazione di automatismi per la casa; con il piano Advanced (18 euro al mese o 180 euro l’anno) è possibile avere fino a 60 giorni di cronologia video basata sugli eventi, 10 giorni di cronologia continua 24 ore su 24, notifiche descrittive (che spiegheranno qual è l’evento che ha fatto attivare la telecamera), riepiloghi giornalieri di cosa è successo in casa. Sempre con il piano Advanced sarà più semplice effettuare ricerche nella cronologia video, sempre con l’aiuto di Gemini.

Google Home Premium
4/6
pubblicità

Verdetto, disponibilità e prezzi

Nella nostra prova possiamo confermare che la qualità video delle immagini è molto buona, anche con scarsa quantità di luce. Anche l’audio si sente in maniera ottima e l’installazione è molto semplice. Anche le funzionalità avanzate di intelligenza artificiale sono certamente molto utili (alcune - lo scrivevamo - arriveranno nel 2026) ma il fatto che oltre all’acquisto della camera bisogna fare un abbonamento (così come accade per molti prodotti concorrenti) è certamente un fattore da tenere presente in fase di acquisto. Il prezzo della telecamera con funzioni base è di 100 euro.

Verdetto, disponibilità e prezzi
5/6

Pro e Contro

PRO:

  • Qualità video eccellente
  • Intelligenza artificiale avanzata per notifiche e riconoscimento persone e animali

CONTRO:

  • Installabile solo dove c’è una fonte di alimentazione
  • Le funzioni più interessanti richiedono un abbonamento mensile o annuale da acquistare a parte

6/6
pubblicità

Leggi anche

NOW

Nuova Nest Cam Indoor di Google, la telecamera con l’IA integrata

NOW

Amazfit T-Rex 3 Pro, lo smartwatch per chi ama l’avventura

NOW

Lenovo porta in Italia la nuova era del computing

Tecnologia

WhatsApp, in arrivo misura anti-spam per limitare numero di messaggi

NOW

HP ProBook 4 G1q: la prova del laptop con Snapdragon X Plus