Nuova Nest Cam Indoor di Google, la telecamera con l’IA integrata

Introduzione
Google porta l’intelligenza artificiale in casa attraverso le nuove telecamere: grazie all’utilizzo di Gemini le notifiche diventano più precise e più intelligenti
Quello che devi sapere
La nuova Nest Cam
Esternamente sembra non sia cambiato niente. Ma la nuova Nest Cam Indoor con Cavo di terza generazione di Google porta con sé una ventata di novità come la risoluzione 2K HDR, una visione notturna più chiara ma soprattutto nuove funzionalità di intelligenza artificiale rese possibili da Gemini. Peccato che le funzionalità più avanzate richiedano anche un abbonamento. Abbiamo provato la nuova telecamera per interni per diversi giorni, ecco il nostro parere.
Come si presenta e le funzionalità principali
Dal look inconfondibile anche se minimalista l’aggiornata camera di Google si può installare a muro oppure appoggiare su una superficie. A differenza dei modelli a batteria (qui la nostra recensione) è alimentata tramite un cavo USB (incluso, da 3 metri) può essere installata solamente vicino a una fonte di alimentazione. La funzionalità principale è ovviamente quella di monitoraggio, che si ottiene attraverso l’app Google Home: adesso la risoluzione arriva fino a 2K HDR per immagini nitide e dettagliate anche al buio, lo zoom digitale arriva fino a 6x. Completano le caratteristiche principali un ampio campo visivo di oltre 150 gradi e l’audio bidirezionale full-duplex.
Le funzionalità di intelligenza artificiale
La novità principale riguarda certamente le funzioni di intelligenza artificiali rese possibili da Gemini AI con la nuova app di Google Home (le novità arriveranno principalmente a inizio 2026 e saranno a pagamento), con la possibilità di ricevere notifiche dettagliate di cosa sta succedendo in casa, riepiloghi giornalieri delle attività. E ancora: l'I.A. renderà più facile cercare nella cronologia e nuove funzioni permetteranno di riconoscere in maniera avanzata persone, animali, oggetti e ridurre i falsi allarmi.
Google Home Premium
La nuova Nest Cam Indoor con Cavo di terza generazione include fino a 6 ore di anteprime video degli eventi e acquisisce e memorizza clip video di 10 secondi che mostrano l’attività che ha fatto partire la registrazione. La novità è l’introduzione dei piani a pagamento Google Home Premium: con il piano Standard (10 euro al mese o 100 euro l’anno) è possibile ottenere 30 giorni di cronologia video basata sugli eventi, avvisi intelligenti per volti, pacchi e suoni e aiuto nella creazione di automatismi per la casa; con il piano Advanced (18 euro al mese o 180 euro l’anno) è possibile avere fino a 60 giorni di cronologia video basata sugli eventi, 10 giorni di cronologia continua 24 ore su 24, notifiche descrittive (che spiegheranno qual è l’evento che ha fatto attivare la telecamera), riepiloghi giornalieri di cosa è successo in casa. Sempre con il piano Advanced sarà più semplice effettuare ricerche nella cronologia video, sempre con l’aiuto di Gemini.
Verdetto, disponibilità e prezzi
Nella nostra prova possiamo confermare che la qualità video delle immagini è molto buona, anche con scarsa quantità di luce. Anche l’audio si sente in maniera ottima e l’installazione è molto semplice. Anche le funzionalità avanzate di intelligenza artificiale sono certamente molto utili (alcune - lo scrivevamo - arriveranno nel 2026) ma il fatto che oltre all’acquisto della camera bisogna fare un abbonamento (così come accade per molti prodotti concorrenti) è certamente un fattore da tenere presente in fase di acquisto. Il prezzo della telecamera con funzioni base è di 100 euro.
Pro e Contro
PRO:
- Qualità video eccellente
- Intelligenza artificiale avanzata per notifiche e riconoscimento persone e animali
CONTRO:
- Installabile solo dove c’è una fonte di alimentazione
- Le funzioni più interessanti richiedono un abbonamento mensile o annuale da acquistare a parte