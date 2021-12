Nest Cam, tutto sulla telecamera di sorveglianza di Google

“Nest Cam (a batteria)” , il prodotto si chiama esattamente così, è la nuova telecamera di sorveglianza di Google per la casa, che può essere utilizzata all’interno e all’esterno. È stata presentata alla fine dell’estate insieme al campanello smart Google Nest Doorbell (a batteria) e alla videocamera con cavo Google Nest Cam (con cavo).

Le caratteristiche principali

Nest Cam (a batteria) è un prodotto molto solido, studiato per essere posizionato in casa, attaccato a un muro oppure appoggiato al suo supporto, oppure fuori casa, per inquadrare il balcone, la porta o altri luoghi che vogliamo tenere sotto controllo. La telecamera permette di monitorare dall’esterno quello che succede all’interno di casa e di ricevere notifiche in tempo reale in caso di movimenti. Attraverso l’app è possibile scegliere se ricevere notifiche di movimenti in generale oppure solo di persone, animali, automobili. Utile la possibilità di creare delle zone di monitoraggio all’interno dell’inquadratura: in questo modo, fissandola ad esempio su un balcone, possiamo escludere una parte dell’inquadratura che dà verso la strada, in modo da non essere avvisati ogni volta che passa una macchina. La qualità video arriva fino ai 1080p 30fps e c’è la funzionalità di visione notturna (che funziona molto bene anche quando è tutto buio). Nest Cam (a batteria) è resistente all’acqua (protocollo IP54) e opera in ambienti da -20°c a +40°c.

L’installazione e l’integrazione con Google Home



Per utilizzare Nest Cam bisogna avere un account Google e l’app Google Home (gratuita per Android e iOS). La prima installazione è molto semplice: una volta estratta la telecamera dalla confezione va ricaricata con il cavo in dotazione mentre l’accoppiamento con l’app avviene tramite un pratico codice QR. Nest Cam, lo dicevamo, può essere installato dentro casa o fuori casa, l’importante è che sia nel raggio di copertura del Wi-Fi domestico. Ci spiegano da Google che si può montare su legno o cartongesso utilizzando le viti da parete e la piastra da parete incluse nella confezione; per mattoni, pietra o stucco si useranno invece gli ancoraggi da muro. Per chi, infine, come noi non ha possibilità di fare buchi nel muro o per chi preferisce posizionare la telecamera su una superficie orizzontale come una mensola alta, un tavolo, una libreria ci viene d’aiuto un accessorio (da acquistare però separatamente a 35 euro). La ricarica completa dura circa cinque ore e permette di utilizzare Nest Cam per diverse settimane. All’interno dell’app Google Home è possibile ottimizzare la durata della batteria scegliendo diverse opzioni (c’è anche il risparmio energetico automatico se la batteria ha autonomia per meno di sette giorni). Nest Cam è stata prodotta, spiegano da Google, utilizzando il 47 per cento di materiali riciclati nelle parti plastiche e meccaniche.

Le funzionalità Nest Aware



Nest Cam permette di archiviare fino a tre ore di eventi da riguardare e, in caso di interruzione di corrente o del Wi-Fi, ha uno spazio di archiviazione locale di riserva in grado di registrare fino a un’ora di eventi. Per chi volesse di più è possibile fare un abbonamento a Nest Aware (5 euro al mese) che permette di estendere la cronologia video da 3 ore a 30 o 60 giorni; con Nest Aware Plus (10 euro al mese), invece, si può usufruire di una cronologia video continua 24/7 su Nest Cam (con cavo).

La nostra prova, disponibilità e prezzi

Nella nostra prova ci possiamo ritenere molto soddisfatti delle funzionalità e della semplicità di installazione. Peccato che la telecamera non abbia nella confezione il supporto da tavolo (utile per posizionarla su una libreria, ad esempio, o su una superficie piana) e si debba ricorrere ad acquistare un accessorio opzionale. Tra i pochi lati negativi, nella nostra prova alcune volte abbiamo trovato un po’ lenta la connessione allo streaming in diretta (nonostante avessimo buona copertura di rete sia sullo smartphone sia sulla camera) - niente che non si possa risolvere, immaginiamo, con un aggiornamento software. Nest Cam (a batteria) è venduta nella confezione singola al prezzo di listino di 199,99 euro; nella confezione da due a un prezzo più conveniente: 359,99 euro.

Pro e Contro

PRO

Funzionalità

Semplicità di installazione

CONTRO