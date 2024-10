2/7

Airalo è un marketplace di eSIM con oltre dieci milioni di utenti. Fornisce l’accesso a pacchetti prepagati di dati, sms e chiamate in oltre 200 destinazioni in tutto il mondo, tra sim locali (in cui si sceglie il singolo Paese), regionali (in cui si può navigare in tutto un continente - ideale per viaggi itineranti) e globali (con copertura in 136 paesi). Non solo dati e telefonate: è possibile usare la eSIM di Airalo come hotspot: il cellulare su cui è installata diventa così un modem in grado di creare una rete Wi-Fi per altri dispositivi della famiglia.

GUARDA ANCHE - La promessa di Qualcomm: così le nostre auto diventeranno più sicure e intelligenti