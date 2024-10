Novità Airbnb, è possibile far gestire la propria casa a degli esperti

Chi, dunque, non ha tempo di gestire la propria abitazione potrà trovare direttamente tramite l’app un cosiddetto “co-host” del luogo che possa gestire il proprio Airbnb. Il proprietario di casa, così, potrà ottenere assistenza personalizzata in base alle specifiche esigenze, dalla configurazione dell’annuncio alla gestione delle prenotazioni fino alla comunicazione con gli ospiti. I co-host, spiegano ancora dal gigante dell’hospitality, sono host esperti che vantano un curriculum di tutto rispetto sulla piattaforma, con una valutazione media di 4,86 stelle. L’algoritmo suggerirà un elenco di co-host in base a oltre ottanta fattori tra cui la posizione, l’esperienza e il tipo di alloggio. A quel punto inizierà un momento di “collaborazione efficace” che permetterà di condividere i propri calendari e i compensi.

Novità in vista per Airbnb , il servizio che permette di mettere in affitto casa online per periodi più o meno brevi. L’azienda ha infatti introdotto la “Rete di co-host”, una funzione che permette di trovare facilmente esperti di Airbnb del luogo con ottime valutazioni e disponibili a gestire un’abitazione altrui. Questo insieme ad oltre 50 altri aggiornamenti.

Le altre novità

Dicevamo di oltre cinquanta novità: l’aggiornamento invernale offre le destinazioni consigliate (l’app suggerisce le località in base alla cronologia delle ricerche e delle prenotazioni), suggerimenti per la ricerca in grado di offrire all’utente più semplicità nella ricerca di soggiorni last minute, sconti, filtri di ricerca ripensati e una pagina di checkout semplificata per gli ospiti ricorrenti. Novità anche per gli host, oltre a quella di cui abbiamo parlato prima: potranno ottenere consigli sul prezzo in base alla media della zona e del periodo, impostare risposte rapide, ottenere report personalizzati per visualizzare i guadagni.