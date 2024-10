POP Icon Keys e POP Mouse: le novità Logitech colorate

1/9

Colorate, comode, innovative. Sono le nuove tastiere POP Icon Keys di Logitech, vendute in Italia in tre accattivanti colori con lettere a contrasto (grafite-verde, rosa-bianco, bianco-arancione) e studiate - ci spiegano da Logitech - per rendere un po’ meno monotone le lunghe giornate di lavoro e affinché sia chi lavora a casa in smart working sia chi lavora in ufficio possa mostrare la propria unicità senza compromettere il comfort. Insieme alla tastiera Logitech propone anche un mouse, il POP Mouse, negli stessi colori.