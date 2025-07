Poste Italiane, come funziona la Super App che unifica tutti i servizi

Il fulcro della Super App risiede nella sua abilità di riunire in un'unica interfaccia una vasta gamma di servizi che prima erano dispersi su molteplici applicazioni. Questa concentrazione dovrebbe ottimizzare radicalmente l'interazione dell'utente, agevolando in modo significativo l'ingresso nel panorama di Poste Italiane. La Super App di Poste Italiane è plasmata sulle specifiche preferenze di ciascun cliente e si prospetta come un’app in continua evoluzione alla quale contribuirà anche l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale.

