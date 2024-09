1/9

Xiaomi 14T Series è progettata per gli appassionati di fotografia. Attenzione particolare per gli scatti notturni e un occhio di riguardo per l'intelligenza artificiale. Il display è un AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici con risoluzione di 1,5K. Introdotto il Cerchia e Cerca di Google: gli utenti possono cercare qualsiasi cosa vedano sul telefono senza dover cambiare app. Con AI Image si migliora la narrazione visiva, AI Eraser Pro rimuove elementi indesiderati, AI Film per la creazione di brevi video e AI Portrait genera avatar personalizzati.