Narwal Freo Z Ultra, la prova del robot pulitore con telecamere e IA

Narwal Freo Z Ultra offre la possibilità anche di pulire bordi e angoli grazie alla sua tecnologia EdgeSwing che mantiene una pressione verso il basso regolando l’angolo di pulizia con torsioni lungo i muri e i battiscopa. Nella nostra prova però la pulizia degli angoli non è stata sempre impeccabile. Possibile anche configurare il robot per evitare i tappeti o, al contrario, per lavarli (per i tappeti sottili e leggeri, come quelli da bagno, Freo Z Ultra ha però incontrato alcune difficoltà, rischiando di incastrarsi).

