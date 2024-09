Netatmo lancia Omajin, marchio per la casa smart ma accessibile

6/7

Wireless Indoor Outdoor Camera. Piccola e dal design sobrio, può essere messa ovunque, su uno scaffale della libreria così come in giardino. Come la solar camera riconosce animali, persone e auto così da evitare i falsi allarmi. Se la videocamera rileva un intruso, tramite app si può intervenire da remoto utilizzando l'altoparlante e il microfono. Con una batteria ricaricabile a lunga durata, avvisa tramite notifica quando è scarica. Integrata con visione notturna, foto in qualità 5 megapixel e video in 2K risoluzione. Prezzo di lancio 114,99€