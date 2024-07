Uno smartphone di legno pieno di tecnologia: Motorola edge 50 ultra

Ne avevamo parlato in maniera approfondita ad aprile, nel giorno del lancio della nuova famiglia edge 50 di Motorola: tre modelli (50 ultra, 50 pro e 50 fusion) e tanta innovazione dal punto di vista del design e dell’esperienza utente. Dopo lo sbarco del “pro” ecco che arriva in Italia il modello forse più interessante, il top di gamma edge 50 ultra, nelle nostre mani nella versione in vero legno: potente, comodo, pieno di funzionalità, che certamente non passa inosservato

(di Daniele Semeraro)