Rapporto Microsoft: bullismo e fake news i principali rischi del web

In occasione del Safer Internet Day, Microsoft ha diffuso l’edizione 2019 del Digital Civility Index, il rapporto annuale sui rischi del web compilato dalla società con sede a Redmond, che ha individuato nel cyberbullismo, nelle fake news e nei contatti indesiderati i tre principali pericoli a cui gli utenti vanno incontro quando navigano su internet. Condotta su 22 paesi del mondo, la ricerca è basata su un campione di adolescenti e adulti, interrogati su temi quali l’educazione civica digitale e la sicurezza online.

Le percentuali dei rischi a livello globale

Come si legge nel rapporto, il 64,5% degli intervistati ha dichiarato di essere stato vittima, o di conoscere una persone che lo è stata, di almeno uno di questi tre rischi. A livello globale, il fenomeno in media più diffuso è quello delle fake news, nelle quali è incappato ben il 57% degli utenti di internet, mentre il 51% ha rivelato di aver ricevuto offese e insulti tramite qualche piattaforma online. Infine, il 36% del popolo del web è entrato in contatto con persone indesiderate che spesso hanno insistito a voler socializzare e mantenere una conversazione contro la volontà dell’interlocutore.

La situazione in Italia

L’Italia si è posizionata nona nella graduatoria per l'esposizione ai pericoli della rete, rilevando in tutti e tre i rischi delle percentuali maggiori rispetto alla media globale. Anche per quanto riguarda il Belpaese, il problema che ricorre più frequentemente è quello delle fake news, con il il 62% degli italiani che ha confessato di essersi imbattuto almeno una volta in una ‘bufala’. Il 52% degli abitanti dello ‘Stivale’ è invece caduto vittima del cyberbullismo, ricevendo non solo offese, ma anche nomi denigratori. Inoltre, il 53% di questi ha in seguito incontrato di persona l’autore delle minacce che, nel 25% dei casi, si sono poi perpetrate anche ad amici e familiari. Tra gli adolescenti, il pericolo è molto più acuto e il 44% dei più giovani chiede aiuto ai propri genitori, una percentuale in aumento rispetto al 42% dello scorso anno. Infine, il 48% degli italiani intervistati ha ammesso di aver fatto incontri indesiderati sul web.