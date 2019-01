Twitter introduce un tag per riconoscere l’autore di una conversazione

Twitter continua la sua lotta contro fake news e profili falsi e lo fa introducendo un nuovo strumento, ideato per riconoscere più facilmente l’account che ha dato il via a una conservazione. Come riporta il sito TechCrunch, la piattaforma sta testando con alcuni utenti il tag “Original Tweeter”, un’etichetta che comparirà sotto il nome dell’utente che ha twittato per primo, in modo tale da evitare, soprattutto nel caso di personaggi famosi, fraintendimenti con profili non verificati e dare origine a facili malintesi.

Evidenziare il primo autore di un tweet

Grazia alla nuova funzione, gli utenti potranno individuare facilmente l’autore originario del tweet da cui è iniziata la conversazione e avere la sicurezza di rispondere proprio a lui. "Lo scopo di Twitter è aiutare la conversazione pubblica”, ha riferito al sito Sara Haider, direttore Product Management della piattaforma. “Stiamo valutando nuovi strumenti per contestualizzare le discussioni evidenziando le risposte rilevanti, come ad esempio quelle del primo autore di un tweet", ha concluso. La ferrea linea politica scelta dal social network contro i profili fake ha portato, lo scorso luglio, all’eliminazione di oltre 70 milioni di account falsi. A partire da ottobre 2018, il tasso di sospensioni è più che raddoppiato, ossia da quando, sotto le pressioni del Congresso statunitense, la società ha rivelato che la Russia ha usato profili falsi per interferire con le elezioni presidenziali americane del 2016.

Nuova interfaccia web

In attesa dell’imminente rilascio della versione beta, che dovrebbe garantire dialoghi sani, senza volgarità ed espressioni d’odio, Twitter ha rinnovato la sua interfaccia web. Annunciato dallo stesso social network tramite un video pubblicato sull’account ufficiale, l’aggiornamento ha condensato la schermata in due colonne, a differenza delle tre in cui era divisa in precedenza, spostando sulla destra la sezione dei ‘Trend’, appena sotto ai profili consigliati, mentre alcuni accorgimenti estetici rendono più semplice osservare le persone che stanno twittando su quell’argomento e la zona in cui è di maggiore tendenza. Un’altra miglioria riguarda infine l’inserimento delle emoji nei tweet, reso più veloce e diretto grazie a un nuovo pulsante.