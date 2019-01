Twitter aggiorna l’interfaccia web: due colonne e tasto per le emoji

Twitter ha aggiornato la sua interfaccia web. Accedendo da Pc, alcuni utenti del social dei cinguettii hanno già potuto notare le modifiche apportate alla schermata principale della piattaforma, ridotta da tre a due colonne e con la sezione ‘Tendenze’ spostata sulla destra, oltre al nuovo pulsante per la scelta delle emoji da inserire in un tweet.

Consultazione dei tweet più agevole

Annunciato dallo stesso social network tramite un video pubblicato sull’account ufficiale, l’aggiornamento riguarda solamente la versione web di Twitter, la cui interfaccia risulta ora sensibilmente rinnovata e condensata in due colonne, a differenza delle tre in cui era divisa in precedenza. Il principale spostamento riguarda la sezione dei ‘Trend’, slittata sulla destra, appena sotto ai profili consigliati, mentre alcuni accorgimenti estetici rendono più semplice osservare le persone che stanno twittando su quell’argomento e la zona in cui è di maggiore tendenza. Un’altra miglioria riguarda invece l’inserimento delle emoji nei tweet, reso più veloce e diretto grazie a un nuovo pulsante. In generale, come riferisce The Verge, le nuove modifiche sono state apportate dal social per rendere più agevole la consultazione dei tweet e la loro pubblicazione.

La versione beta

Mentre nessuno di questi cambiamenti era stato annunciato, c’è invece grande attesa per l’imminente arrivo della versione beta di Twitter, il cui principale scopo è quello di invitare gli utenti a sostenere discussioni sane, escludendo volgarità e frasi ingiuriosi. Tra le possibili novità ci saranno lo status e il tweet “per rompere il ghiaccio”: il primo servirà a far sapere ai propri seguaci se si è online e disponibili, oppure se si è in un'altra città o se si sta partecipando, ad esempio, a qualche attività o manifestazione, mentre il secondo si potrà utilizzare per incentivare un dibattito su temi specifici, chiedendo a ciascuno dei propri follower un parere su determinati argomenti. Il restyling prevede anche l’introduzione di nuovi colori, che renderanno la conversazione più semplice da seguire: i tweet scritti dagli utenti che seguono l’autore della discussione si coloreranno di verde, mentre quelli postati da qualcuno con cui non si hanno contatti saranno caratterizzati dal blu.