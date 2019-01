Twitter, ecco tutte le novità introdotte nella nuova versione beta

In passato, Twitter ha già subito vari cambiamenti, rinnovandosi sia nel design sia nelle funzionalità messe a disposizione dell’utente. Nel 2017, per esempio, il social network ha raddoppiato il numero dei caratteri che è possibile inserire in un tweet, portandolo a 280. Nel 2019, la piattaforma fondata da Jack Dorsey si prepara a cambiare di nuovo, questa volta per consentire agli utenti di seguire con maggiore facilità le conversazioni. Sarà presto disponibile una versione beta del social network, riservata a un numero limitato di utenti, che permetterà di notare i primi cambiamenti e capire quale sarà il futuro della piattaforma. Il restyling prevede l’introduzione di colori che renderanno la conversazione più semplice da seguire. I tweet scritti dagli utenti che seguono l’autore della discussione si coloreranno di verde, mentre quelli postati da qualcuno con cui non si hanno contatti saranno caratterizzati dal blu.

Le caratteristiche del restyling

Per rendere la discussione più ordinata, l’algoritmo di Twitter, basandosi su una serie di parametri, potrebbe dare la priorità ai messaggi che dovrebbero interessare maggiormente l’utente. Il restyling del social network riguarderà anche le icone ‘mi piace’, rispondi e retweet, che nel corso degli anni sono diventate elementi caratteristici della piattaforma. Da tempo Jack Dorsey sosteneva di volerle modificare, per contrastare la diffusione dei contenuti tossici. Sembra che la soluzione sarà lasciare i pulsanti nel post principale e renderli a comparsa nei tweet di risposta.

Il futuro di Twitter

Parlando col sito TechCrunch, Sarah Haider, Director of Product Management di Twitter, ha spiegato che le novità presenti nella beta potrebbero rappresentare il futuro della piattaforma. In tal senso, le opinioni degli utenti saranno fondamentali e permetteranno al social media di capire quali funzioni necessitano di essere modificate o persino rimosse. In base ai contenuti presenti nella beta è possibile capire che Twitter intende incentivare le interazioni tra gli utenti, dando spazio ai contenuti più pertinenti e limitando la diffusione dei tweet tossici.