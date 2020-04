Il 2020 è l’anno delle console di nuova generazione e tra queste sicuramente la Playstation 5. A piccoli passi e col tempo sono stati rilasciati vari annunci ufficiali, il più importante dei quali ad ottobre 2019 da parte di Jim Ryan, presidente e ceo di Sony Interactive Entertainment che dalle pagine del blog ufficiale di PlayStation aveva comunicato che la console di nuova generazione uscirà sul mercato “in tempo per le vacanze di Natale del 2020”. Un altro passaggio fondamentale è avvenuto qualche giorno fa, quando Sony ha mostrato al mondo l’innovativo DualSense, il nuovo controller wireless di PS5. Ma i fan della console si chiedono: quando verrà davvero presentata PS5 al mondo? Al momento i rumor, non essendoci una data ancora ufficializzata, si susseguono e l’ultimo a prendere piede parla del 4 giugno prossimo.

L’indiscrezione in Rete

A lanciare il sasso in Rete, in un forum dedicato agli appassionati di videogiochi, è stato Jeffrey Grubb di GamesBeat, che già in passato si è fatto conoscere per aver anticipato altri eventi, poi confermati, che riguardano il mondo videoludico. Si tratta, occorre ribadirlo, di una sua tesi che non ha al momento nessuna conferma, anche pensando al fatto che l’industria dei videogiochi, così come tutto il resto del mondo, ha dovuto fare i conti con la terribile pandemia del nuovo coronavirus. Sony stessa ha già dovuto rivedere i piani, ad esempio, per quanto riguarda titoli di prossima uscita e dopo varie vicissitudini e rimandi, solo nelle ultime ore, ha reso ufficiale che “The Last of Us Part II” uscirà il 19 giugno e che “Ghost of Tsushima”, invece, sarà disponibile sul mercato il 17 luglio, così come confermato sul blog di Playstation dal responsabile dei Worldwide Studios, Hermen Helst. Insomma le incertezze al momento regnano, anche se secondo Grubb avrebbe già schedulato la data del prossimo 4 giorno come gran giorno per la presentazione di PS5.

Le strategie

Microsoft, concorrente di Sony con Xbox Series X, sta ugualmente tergiversando. Phil Spencer, attuale vicepresidente esecutivo della sezione gaming presso il colosso di Redmond, ha recentemente dichiarato che la presentazione dei giochi della futura console è imminente. Si tratta di strategie di marketing? L’attuale emergenza sanitaria modifica i piani anche di grandi colossi come Sony e Microsoft? La verità è che nei prossimi mesi qualcosa accadrà sicuramente, al di là delle indiscrezioni sul web. Il 2020 è l’anno della nuova generazione di console.