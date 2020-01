The Order: 1886, uno dei giochi usciti in esclusiva per PlayStation 4 nel corso dell’attuale generazione, potrebbe presto ricevere un sequel. Stando a quanto rivelato da OsirisBlack, un leaker che in passato si è rivelato piuttosto affidabile, il secondo capitolo della saga creata dalla software house Ready at Dawn sarebbe già in lavorazione e dovrebbe uscire per PlayStation 5 e Xbox Series X. La serie potrebbe dunque perdere il proprio status di esclusiva Sony e approdare anche sulla nuova console di Microsoft (attesa per la fine del 2020).

Il trailer descritto da OsirisBlack

OsirisBlack in realtà non ha mai menzionato direttamente The Order: 1886, tuttavia ha descritto un trailer che presenta numerosi riferimenti al videogioco di Ready at Dawn. Il protagonista del video in questione è un cacciatore intento prima a esplorare una stanza buia con una torcia e poi a sparare a una creatura mostruosa, dotata di vari arti e di occhi gialli. Nella seconda parte del trailer i ruoli si invertono ed l’uomo a dover fuggire dal mostro. Il video si conclude con la creatura che riesce a trovare il cacciatore nascosto dietro una porta. La sequenza è accompagnata dalle parole “I found you”. Per quanto il tutto sembrerebbe effettivamente richiamare le atmosfere tipiche di The Order: 1886, è comunque opportuno tenere presente che il filmato potrebbe riguardare un altro progetto simile. Solo un annuncio ufficiale di Ready at Dawn potrà dissipare ogni dubbio e confermare la veridicità del leak.

Il possibile aspetto di PlayStation 5

Nelle ultime ore sono trapelate anche delle possibili informazioni sull’aspetto di PlayStation 5. Il leaker The Drunk Cat, infatti, ha condiviso sul proprio profilo Twitter dei bozzetti che sembrerebbero rappresentare il design definitivo della console. Osservandoli, è possibile notare che PS5 dovrebbe avere un design simile a quello di PS4, ma caratterizzato da una peculiare asimmetria tra la parte superiore e quella inferiore. Un’altra immagine, condivisa sul sito 4chan, sembrerebbe rappresentare l’interfaccia del dev kit di PlayStation 5.