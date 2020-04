5 notebook di marzo 2020 da comprare per fasce di prezzo

Decidere quale Notebook comprare, data l’ampia scelta offerta dal mercato, non è sicuramente semplice soprattutto per i consumatori meno esperti.

Spesso a fare la differenza tra i dispositivi sono piccoli dettagli che incidono molto sul prezzo finale.

Quando si vuole comprare un computer è importante avere ben chiaro l’uso che se ne vuole fare, il prezzo che si intende spendere e su che tipologia di memoria, processore, display e autonomia puntare.

Per facilitare la scelta, abbiamo selezionato cinque noteboook prestanti per tre diverse fasce di prezzo: bassa fino a 600 euro, medio-alta fino ai 2000 euro e i top di gamma, con prezzo superiore ai 2000 euro.

5 Notebook entry level

Gli utenti in cerca di un notebook entry level completo, abbastanza portatile e super economico, possono optare per l’acquisto di Acer Aspire 1. Il modello A114-32-P34S, con scocca in plastica caratterizzata da una finitura elegante sul lato, monta un display Led da 14 pollici con risoluzione HD, ha come processore Intel Pentium Silver N5000 affiancato da 4GB di RAM di tipo DDR4, e ha una memoria di tipo eMMC da 64GB.

Con un prezzo inferiore ai 300 euro, Acer Aspire 1 è tra i notebook più economici presenti sul mercato.

Stando sempre in questa fascia di prezzo, un ottimo notebook è il Lenovo IdeaPad S130, acquistabile ad un prezzo di circa 330 euro, equipaggiato con uno schermo da 14 pollici che può essere ruotato fino a 180 gradi, sistema operativo Windows 10 Home e processore Intel Pentium Silver N5000 con 4GB di RAM DDR4, espandibile fino a 128GB con un SSD. Anche in questo caso la scocca è in plastica. Un’altra ottima alternativa, con un prezzo superiore rispetto ai modelli precedenti, è il Lenovo IdeaPad C340, caratterizzato da uno schermo touch da 14 pollici di tipo IPS con risoluzione FullHD, in grado di ruotare di 360 gradi. Il convertibile di marchio Lenovo ha come processore un Intel Core i3 di decima generazione, affiancato da 8GB di RAM e 512GB di memoria SSD PCIe. Tra i notebook più economici ci sono anche anche il modello A515-52-51KS di Acer Aspire 5 con processore Intel Core i5 di ottava generazione, 8GB di RAM e 256GB di memoria SSD e HP 15s- eq0021nl, caratterizzato dal display fullHD antiriflesso e dotato di 8GB di RAM e ben 256GB di memoria SSD di tipo PCIe.

Notebook di fascia medio-alta: fino a 2000 euro

Tra i dispositivi di fascia media, con un prezzo inferiore ai mille euro consigliamo Huawei Matebook D, dotato di processore Intel core i5 di ottava generazione oppure con AMD Ryzen e con scermo da 14 o 15.6 pollici e Acer Switf 3 con schermo opaco, lettore per le impronte digitali e un ottimo telaio.

Gli utenti in cerca di un notebook completo, prestante e super portatile possono optare per l’acquisto di Huawei Matebook 13, versione con Core i5, perfetto per lavorare in mobilità e caratterizzato da un design molto elegante e da un ottimo schermo.

Dal prezzo inferiore ai 1000 euro, ha prestazioni simili al più costoso core i7.

Un’ottima alternativa è HP SPECTRE X360, un notebook con display che ruota di 360 gradi, pennina integrata e processori Intel di ottava generazione. Disponibile sul mercato al prezzo di circa 1000 euro, ha un design ricercato e unisce il il buono di Surface Pro 6 alla classicità di un computer portatile con tastiera fissa. Un altro notebook, tra i più appetibili in questa fascia di prezzo è il supercompatto Surface Pro 6, acquistabile al prezzo di circa 800 euro.

Notebook top di gamma

Tra i top di gamma, c’è sicuramente il MacBook Pro 15 di ultima generazione disponibile in varie configurazioni e anche in versione da 13 pollici. Il modello più economico con processore i7 octa-core e 16 GB di Ram, può essere acquistato ad un prezzo di circa 2690 euro. Un’ottima alternativa è il Dell XPS 15 di Windows, con un design accattivante e un’autonomia sopra la media. Il nuovo modello è equipaggiato con schermo da 15 pollici disponibile nelle varianti FullHD, 4K e touchscreen con tecnologia Oled e con processori Intel di ultima generazione accompagnati da 8/16G/32B di RAM e memorie SSD PCI-E da 256/512GB. Sono molto interessanti anche le specifiche tecniche di ThinkPad X1 Extreme di Lenovo, acquistabile a un prezzo superiore ai 2000 euro. Non può passare inosservato nemmeno Dell XPS 15 di Windows con processori Intel di ultima generazione.