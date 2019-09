Nell’evento di presentazione hardware di Microsoft in programma a New York il prossimo 2 ottobre saranno annunciate tante novità: oltre a nuovi Surface Pro 7, voci di corridoio suggeriscono il lancio di due nuovi Surface Laptop 3, uno dei quali con un formato inedito.

Secondo quanto riporta WinFuture, il colosso di Redmond avrebbe nei piani il lancio di un notebook con schermo da 15 pollici che si affiancherà al nuovo Surface Laptop 3 con formato classico da 13,5 pollici.

Notebook di fascia alta con schermo in formato 3:2

Si tratterà di un notebook di fascia alta che probabilmente monterà un display 4K e avrà come processore AMD. Lo schermo da 15 pollici molto probabilmente sarà in formato 3:2 e potrà essere controllato con la Surface Pen. Queste sono le uniche notizie finora trapelate in rete. Bisognerà attendere la sua presentazione ufficiale per avere maggiori informazioni. Probabilmente Microsoft, nell’evento Surface in programma a inizio ottobre, non presenterà dei nuovi modelli di Surface Book.

Evento Surface: i nuovi Microsoft Surface Pro 7

Nel corso dell’evento, Microsoft molto probabilmente svelerà anche i nuovi Surface Pro 7. Stando alle indiscrezioni riportate da WinFuture, verranno lanciati cinque diversi modelli. Quello base probabilmente avrà il processore Inter Core i3 e offrirà 4GB di RAM e 128GB di SSD. Il top di gamma, invece, sarà basato su processori Intel Core i7 accoppiati a 16GB di RAM e 512GB di SSD. Per avere informazioni più dettagliate bisognerà attendere l’evento di presentazione, che secondo WinFuture sarà "il più importante da quello del 2015”. La presentazione verrà trasmessa in diretta streaming e potrà essere seguita direttamente dall’account ufficiale Twitter di Microsoft Surface. L’azienda avrebbe in serbo anche il lancio di Project Centaurus, un nuovo form factor per dispositivi Windows pieghevoli/flessibili con due schermi e Windows Lite, un nuovo sistema operativo molto leggero.