Al CES 2020, il più grande evento internazionale dedicato al mondo dell’elettronica di consumo, in corso a Las Vegas dal 7 al 10 gennaio, Lenovo ha aperto i battenti su ThinkBook Plus, la nuova generazione di notebook dotata di un innovativo display e-Ink integrato nella cover esterna, che offre caratteristiche e funzioni innovative per aiutare gli utenti a massimizzare la propria efficienza multitasking.

Visibile anche quando il notebook è chiuso, il nuovo display, come spiegato sul palco del Consumer Electronics Show, consente agli utenti di visualizzare le notifiche più importanti e grazie all’integrazione della nuova penna digitale, Lenovo Precision Pen, permette di prendere appunti a mano libera e di disegnare grafici, riuscendo a sfruttare al meglio tutte le potenzialità del nuovo dispositivo.



Le caratteristiche della nuova generazione di ThinkBook

Sul palco della conferenza, la multinazionale cinese ha svelato tutte le specifiche tecniche del nuovo notebook che, come anticipato precedentemente, avrà un doppio schermo: uno interno da 13,3 pollici con risoluzione FHD (1920x1080 pixel) e un display secondario esterno e-Ink da 10,8 pollici. Dal peso di 1,4 chilogrammi, ThinkBook Plus offre fino 32 GB di Ram e massimo 512GB di spazio per archiviare i propri documenti, e monta una batteria da 45 Wh. Inoltre, supporta la connettività Bluetooth 5.0 e WiFi 6 e integra una porta USB 3.1 Type-C, due USB 3.0, l’HDMI e un jack audio.

ThinkBook Plus (Lenovo)

Accessori, prezzi e disponibilità

Per quanto riguarda gli accessori, Lenovo ha in programma il lancio della cover dedicata ThinkBook Plus Premium e del Bluetooth ThinkBook, il nuovo mouse Bluetooth con pulsanti silenziosi.

Il nuovo dispositivo sarà disponibile dal prossimo marzo al prezzo di partenza di 1,199 dollari.

Dal mese successivo, gli utenti potranno acquistare anche la custodia e il mouse dedicato, che saranno disponibili rispettivamente al prezzo di 44,99 e 39,99 dollari.