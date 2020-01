CES 2020, Valeo presenta eDeliver4U per la consegna a domicilio. VIDEO

Al CES 2020, la kermesse dedicata al mondo delle tecnologia, in corso a Las Vegas dal 7 al 10 gennaio, Valeo ha aperto i battenti su eDeliver4U, l’innovativo prototipo di droide elettrico e a guida autonoma per la consegna a domicilio, sviluppato in collaborazione con Meituan Dianping, la piattaforma di e-commerce molto popolare in Cina che gestisce l’omonimo servizio di consegna di alimenti. Con un’autonomia di circa 100 chilometri, la tecnologia rivoluzionerà le consegne a domicilio, fornendo ai clienti un servizio veloce, pratico, intuitivo e a zero emissioni.

Daniel Benchetrite, direttore della nuova mobilità per Valeo North America con sede a San Mateo, California, ha spiegato che il nuovo veicolo autonomo è stato progettato con l’intento di ridurre i costi della consegna dell’ultimo miglio.

Trasporta fino a 17 pasti per ogni viaggio

Lungo 2,80 metri, largo 1,20 metri e alto 1,70 metri di altezza, Valeo eDeliver4U è in grado di trasportare fino a 17 pasti per ogni viaggio, muovendosi alla velocità di circa 12 chilometri orari senza generare emissioni inquinanti.

Inoltre, monta quattro scanner laser Valeo Scala, una fotocamera frontale, una coppia di camere fisheye, due dispositivi radar e sei sensori a ultrasuoni, che abbinati all’Intelligenza artificiale e ai diversi software in esso integrati, gli permettono di districarsi abilmente negli ambienti urbani, consegnando i piatti direttamente al consumatore. Grazie alla tecnologia di imaging laser, Lidar, eDeliver4U riesce a identificare gli oggetti presenti nell’ambiente circostante, modificando, anche a seconda delle condizioni del traffico, il proprio percorso e la velocità di percorrenza.

Come funzionano le consegne con eDeliver4U

Le consegne verranno gestite direttamente dai consumatori tramite l’app dedicata, consultando la quale, oltre prenotare il servizio desiderato, potranno monitorare il percorso del veicolo ed essere avvertiti del suo arrivo presso la propria abitazione.

La sicurezza della consegna sarà garantita da un codice personale necessario per aver accesso al proprio ordine, che sarà fornito al consumatore sempre tramite l’applicazione.