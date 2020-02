Vivo, dopo aver svelato il nuovo telefono di fascia media Z6 5G, ha alzato il sipario sul tanto vociferato concept smartphone APEX 2020, caratterizzato da un display “a cascata” che si appoggia sulla scocca.

Tra le caratteristiche inedite, il nuovo gioiellino di Vivo integra la fotocamera anteriore direttamente nello schermo, senza alcuna apertura, e nella camera posteriore monta l’innovativo sistema di stabilizzazione dell’immagine: la Gimbal Camer.

Vivo APEX 2020: le specifiche tecniche

Il suo display fullview edgeless da 6,45 pollici con bordi ripiegati fino a 120 gradi, cela una fotocamera anteriore, ben nascosta sotto lo schermo. L’integrazione della fotocamera è permessa grazie a una particolare disposizione dei pixel, che proprio in corrispondenza del sensore da 16 megapixel, aumentano la trasmittanza della luce fino a 6 volte, annullando la diffrazione e l’interferenza con le ottiche.

Tra i punti di forza del nuovo smartphone, oltre al processore Qualcomm Snapdragon 865 e alla Ram da 12 GB, c’è anche la batteria da 2.000mAh, con sistema di ricarica wireless a 60W che promettere una ricarica completa in soli 20 minuti.

Per quanto riguarda il comparto fotografico posteriore, vivo APEX 2020 vanta una doppia fotocamera con sensore principale da 48 megapixel che offre una stabilizzazione di tipo cardanico, abbinato a un sensore da 16 megapixel da record, con zoom ottico continuo oscillante tra i 5X e i 7,5X.

La fotocamera per i selfie, come accennato precedentemente, è nascosta sotto al display ed è da 16 megapixel.

Vivo Z6 5G: le caratteristiche

L’altro nuovo arrivato di casa Vivo, Z6 5G, è uno smartphone di fascia media dotato di una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel.

Uno dei suoi punti di forza è sicuramente la batteria da da 5.000 mAh con ricarica veloce a 44W.

Vivo Z6 5G, disponibile in tre diverse colorazioni, Aurora Black, Silver e Ice Blue, potrà essere preordinato in Cina dal 29 febbraio, al prezzo di partenza di 2.298 yuan, pari a circa 298 euro.