Huawei nel presentare i suoi nuovi gioielli. Dopo le cancellazioni degli eventi di Barcellona e Milano, il colosso tecnologico cinese ha optato per una presentazione online. È stata anche un'occasione per snocciolare i dati di vendita dello scorso anno. L'amministratore delegato del settore business consumer della compagnia cinese, Yu Chengdon, ha parlato di ricavi per circa 121 miliardi di dollari, un +18% su base annua. Le spedizioni di smartphone prodotti dall'azienda cinese hanno superato l'anno scorso i 240 milioni, classificando Huawei al secondo posto sul mercato globale. Anche le attività relative ai personal computer e ai dispositivi audio wireless hanno registrato una solida crescita, superiore al 200%. A gennaio di quest'anno, infine, le spedizioni di smartphone 5G di Huawei avevano superato i 10 milioni. Ma veniamo ai prodotti, che a causa del bando degli Stati Uniti non avranno accesso ai servizi di Google ma alla versione rinnovata di AppGallery, il nuovo store di applicazioni ufficiale della casa cinese. Mate XS La ciliegina sulla torta che farà ingolosire gli appassionati di tecnologia è Mate XS (qui le specifiche tecniche). il nuovo pieghevole di Huawei. Monta un processore Kirin 990 5G. Piegato è uno smartphone a doppio schermo, con display principale da 6,6 pollici e quello secondario da 6,38 pollici. Aperto, si trasforma in un tablet da 8 pollici: molto comodo per leggere, lavorare o guardare video. il comparto fotografico vanta una camera da 40 megapixel. Il prezzo di lancio però non è basso: 2.599 euro.

Matebook X Pro

Si tratta di un notebook ultrasottile e leggerissimo: lo spessore è di 14,6 mm e il peso di 1,33 kg. Utile per chi è sempre in movimento. Display da 13,9 pollici, monta il processore Intel® Core™ i7-10510U e i5-10210U di decima generazione.

Matepad Pro

Un nuovo tablet con processore Kirin 990, ampio display AMOLED da 10.8 pollici, ricarica wireless da 27W e Huawei M-Pencil per scrivere o prendere appunti. Presenta un ampio display con bordi ultra-sottili e offre il più alto rapporto screen-to-body (90%) del mondo dei tablet. Presto in vendita in Italia a partire da 549.90 euro.