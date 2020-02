Huawei Mate Xs svelato in streaming, le specifiche del pieghevole

Seguendo la stessa strada scelta da altre aziende per via dell’epidemia di coronavirus, Huawei ha svelato in streaming il nuovo smartphone pieghevole Mate Xs, il cui lancio era stato inizialmente programmato per il MWC di Barcellona, poi annullato a causa di Covid-19. Il successore di Huawei Mate X propone, come già preannunciato da alcune indiscrezioni, un vetro più resistente e in processore più veloce e potente. Huawei Mate Xs arriverà in Italia tra alcune settimane ma lo farà senza app di Google a bordo visto il bando imposto all’azienda cinese dall’amministrazione Trump e la conseguente sospensione della licenza Android.

Le caratteristiche di Mate Xs, nuovo pieghevole di Huawei

Seppur in streaming, è stato finalmente alzato il velo su Huawei Mate Xs, nuovo smartphone pieghevole dell’azienda di Shenzhen. A livello di design le somiglianze con la versione precedente sono molte, ma Huawei garantisce di avere utilizzato un nuovo approccio, basato su uno strato quadruplo, che rende il display Oled flessibile più resistente rispetto al passato, pur senza utilizzare il vetro. Non stupiscono le misure adottato in questo senso, visto che la delicatezza del display si è dimostrata un aspetto controverso per più smartphone pieghevoli, da Samsung Galaxy Fold al rinnovato Motorola Razr. Il nuovo Huawei Mate Xs monta un processore Kirin 990, più veloce rispetto a quello del primo pieghevole e con modem 5G integrato. Lo smartphone mette a disposizione due display, uno da 6,6 pollici e l’altro da 6,38 pollici, che si trasformano in un unico schermo da 8 pollici con il device aperto. Secondo Huawei, inoltre, Mate Xs può gestire tre app contemporaneamente. Il comparto fotografico targato Leica comprende quattro obiettivi, di cui uno principale da 40 megapixel, un ultra grandangolare da 16 megapixel, un teleobiettivo da 8 megapixel e una 3D Depth Sensing Camera. Stando a quanto segnalato da The Verge, il prezzo dello smartphone pieghevole nei mercati globali fuori dalla Cina sarà fissato a 2499 euro.

Huawei Mate Xs con un’alternativa a Google

Come annunciato, Huawei Mate Xs non potrà ospitare le app e i servizi Google. Il sistema operativo montato dallo smartphone pieghevole sarà una versione open source di Android, con l’App Gallery di Huawei a sostituire il Play Store. Le altre applicazioni, invece, saranno disponibili tramite i Huawei Mobile Services.