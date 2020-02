Gli smartphone pieghevoli arrivati sul mercato negli ultimi mesi hanno introdotto un nuovo dilemma per i consumatori, ovvero quello della resistenza di uno schermo che deve essere in grado di flettersi molte volte anche in un solo giorno. Secondo il test di durabilità eseguito dal portale statunitense Cnet, Motorola Razr sarebbe da bocciare almeno parzialmente su questo aspetto, visto che il display tenderebbe a mostrare alcuni difetti dopo neanche un anno se si considera l’utilizzo medio stimato di un utente. Lo smartphone pieghevole è appena arrivato sul mercato italiano, ma secondo le ultime indiscrezioni Motorola potrebbe già essere al lavoro sul successore di Razr.

Motorola Razr, testata la resistenza del display

Motorola Razr non è sfuggito al test di durabilità nel quale i giornalisti di Cnet verificano la resistenza degli schermi flessibili sfruttando una macchina chiamata FoldBot, messa a punto per aprire e chiudere gli smartphone pieghevoli a ripetizione, simulando così in poco tempo quello che accadrebbe a lungo termine per chi acquista il device. I risultati ottenuti da Cnet non sono confortanti: dopo “soltanto” 27.000 flessioni, infatti, Motorola Razr ha iniziato a mostrare segni di cedimento, con alcune pieghe sottili visibili sul display. Il sito specifica inoltre che fin dall’inizio del test la “cerniera” dello smartphone, lungo la quale il dispositivo dovrebbe piegarsi, risultava piuttosto rigida, impedendo di flettere facilmente e quindi richiudere correttamente il telefono. Cnet spiega che, mediamente, uno statunitense controlla il proprio telefono 52 volte al giorno: questo significa che le 27.000 aperture e chiusure di Motorola Razr avverrebbero in meno di un anno. Il portale sottolinea però che sarebbe sbagliato tracciare una statistica netta: il FoldBot, viste le continue flessioni in rapida successioni, non riflette fedelmente l’utilizzo fatto nella vita di tutti i giorni, sottoponendo lo smartphone a uno stress decisamente maggiore. I dati sulla frequenza con cui il telefono viene controllato da un utente non tengono conto inoltre del display presente all’esterno del device, che permette di gestire alcune funzioni senza aprirlo.

Motorola Razr ha “ispirato” Samsung

Facendo un confronto, tuttavia, Motorola Razr non si avvicina neanche alle 120.000 flessioni eseguite da FoldBot con Samsung Galaxy Fold lo scorso autunno. Motorola ha però contattato Cnet spiegano che il macchinario utilizzato per il test risulta inadatto a testare lo smartphone pieghevole, che presenta caratteristiche “uniche” e sarebbe sottoposto da FoldBot a uno “stress non necessario”, che quindi non ne rispecchierebbe il reale utilizzo. Il design a conchiglia di Motorola Razr, peraltro, avrebbe convinto anche Samsung, che dovrebbe utilizzarlo per il nuovo pieghevole Galaxy Z Flip che verrà svelato l’11 febbraio durante Galaxy Unpacked 2020.