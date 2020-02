Neanche il tempo di arrivare sul mercato che Motorola Razr (LE CARATTERISTICHE) potrebbe già raddoppiare: una foto pubblicata su Twitter dal leaker Evan Blass mostra infatti una nuova versione oro dello smartphone pieghevole a conchiglia. Il device era stato svelato ufficialmente lo scorso novembre, con le prime consegne previste però proprio da febbraio e la vendita libera che dovrebbe partire da marzo. Le ultime indiscrezioni mostrano come Motorola non sia intenzionata a fermarsi, aggiungendo una nuova colorazione per la riedizione dell’iconico telefono uscito nei primi anni 2000.

Motorola Razr diventa oro

Una versione dorata del pieghevole Motorola Razr potrebbe essere in arrivo nei prossimi mesi stando ai recenti rumours diffusi dal celebre leaker Evan Blass. Lo smartphone a conchiglia è stato presentato fin qua soltanto nella classica colorazione nera, ma le nuove immagini mostrano un telefono identico nel design ad eccetto del bordo inferiore e della scocca posteriore del device, di colore oro. Si tratta al momento di un’indiscrezione, visto che la nuova versione non è stata ancora confermata da Motorola, nonostante i rumours lanciati da Blass si siano già dimostrati affidabili in passato. Come spiegato da The Verge, l’assenza di ulteriori dettagli lascia presagire che le specifiche del nuovo Motorola Razr oro possano essere uguali a quello già presentato, dotato di un processore Snapdragon 710 e un display Oled pieghevole da 6,2 pollici composto da un pannello di plastica.

Samsung Galaxy Z Flip simile a Motorola Razr?

Proprio il display aveva causato non pochi problemi a Samsung, costretta a rimandare più volte il lancio del proprio smartphone pieghevole Galaxy Fold a causa di alcuni difetti mostrati dallo schermo. Proprio per questo, il nuovo telefono flessibile a cui Samsung sta lavorando dovrebbe integrare uno speciale vetro ultrasottile per garantire maggiore resistenza rispetto al passato. Stando alle indiscrezioni diffuse, inoltre, il prossimo pieghevole dell’azienda sudcoreana dovrebbe chiamarsi Samsung Galaxy Z Flip e sarebbe ispirato proprio al design di Motorola Razr, replicandone la struttura a conchiglia.