Vivo ha colto di sorpresa i fan, svelando in anteprima il nuovo smartphone Z6 5G.

Prevista per il 29 febbraio, la sua presentazione è avvenuta con qualche giorno di anticipo rispetto a quanto inizialmente programmato dall’azienda cinese, che ha scelto il social network Weibo, molto popolare in Cina, per annunciare il nuovo smartphone di fascia media.

Vivo Z6 5G, disponibile in tre diverse colorazioni, Aurora Black, Silver e Ice Blue, potrà essere preordinato in Cina dal 29 febbraio, al prezzo di partenza di 2.298 yuan, pari a circa 298 euro.

Vivo Z6 5G: specifiche tecniche

Il nuovo gioiellino di Vivo, come intuibile dal nome scelto dall’azienda, supporta le reti di quinta generazione e oltre ad avere un design accattivante vanta diverse specifiche tecniche degne di nota, a partire dal processore Snapdragon 765 di Qualcomm.

Con un display Lcd da 6,57 pollici, Vivo Z6 5G è dual Sim ed è caratterizzato da un rapporto schermo-scocca pari a più del 90%.

Tra i punti di forza del nuovo smartphone, c’è sicuramente la batteria da 5.000 mAh con ricarica veloce a 44W.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il nuovo dispositivo monta una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel, abbinato a una lente grandangolare da 8 megapixel, a un sensore macro da 2 megapixel e a uno di profondità di 2 megapixel. La camera per i selfie è da 16 megapixel.

Offre, inoltre, 128 GB di memoria interna ed è disponibile in due tagli di Ram da 6 o 8 GB.

Huawei svela Mate Xs

Tra le ultime del settore, Huawei ha alzato il sipario sul successore di Mate X: Mate Xs.

Svelato nel corso di un evento di presentazione online, organizzato per rimediare alla cancellazione del MWC di Barcellona, il nuovo gioiellino del colosso coreano vanta un vetro più resistente e un processore più veloce e potente rispetto alla versione precedente. Huawei Mate Xs arriverà in Italia tra alcune settimane ma lo farà senza app di Google a bordo.