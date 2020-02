L’azienda franco-cinese Wiko, che si definisce il brand “del lusso democratico”, ha presentato l’evoluzione della linea di smartphone View3: parliamo di due smartphone dalle caratteristiche interessanti, View4 e View4 Lite. Smartphone pensati per la fascia più giovane di utenza e per chi desidera caratteristiche in molti casi tipiche di modelli più blasonati a un prezzo molto convenienti.

Wiko View4

Il modello di punta per il 2020 di Wiko è caratterizzato da una batteria super-competitiva da ben 5.000 mAh: si tratta di una capienza che fino ad ora abbiamo visto in pochi smartphone e sempre in modelli ben più costosi e in grado, spiegano da Wiko, “di alimentare il telefono fino a tre giorni con una sola carica”. Migliorato anche il comparto fotocamere. In attesa di una vera prova sul campo Wiko garantisce una tripla fotocamera con sensore intelligente da 13 megapixel, intelligenza artificiale per migliorare gli scatti, un obiettivo grandangolare per paesaggi e foto di gruppo e una fotocamera dedicata ai ritratti con l’immancabile effetto Bokeh (sfondo sfocato). View4 è venduto con 64 gigabyte di spazio di archiviazione espandibili con scheda microSD fino a 256 gigabyte; il processore è un A25 octa-core, 3 gigabyte di Ram. Il View4 quando impugnato dà una buona sensazione di solidità ma anche di leggerezza. Il display da 6,52 pollici e il formato dello schermo 20:9 lo rendono particolarmente adatto ai videogiocatori e a chi guarda tanti video.

Wiko View4 Lite

Il fratello minore di View4 è View4 Lite. Forma e caratteristiche sono praticamente le stesse. A un prezzo minore, il View4 Lite è caratterizzato da una batteria da 4.000 mAh in grado di alimentare lo smartphone “per due giorni”. Anche in questo caso è presente una tripla fotocamera intelligente, 32 gigabyte di spazio di archiviazione espandibile fino a 256 gigabyte con scheda microSD, 2 gigabyte di Ram.

Disponibilità e prezzi

I prezzi, lo dicevamo, fanno la vera differenza. Wiko View4, disponibile in tre colori (cosmic blue, cosmic gold, cosmic green), arriva nei negozi e online a un prezzo davvero concorrenziale: 159,99 euro. Il fratello minore, il View4 Lite, disponibile anch’esso in tre colori (deep blue, deep gold, deep green), sarà commercializzato da fine marzo a 129,99 euro.