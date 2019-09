Vivo NEX 3 5G verrà lanciato sul mercato il 16 settembre

È ufficiale, il nuovo Vivo NEX 3 5G sarà lanciato sul mercato il 16 settembre. Ad annunciarlo è stata la stessa azienda cinese in un post pubblicato sul noto social network Weibo. Nell’immagine teaser diffusa da Vivo, oltre alla data fissata per il suo lancio, è possibile scorgere il display del dispositivo che sarà waterfall e caratterizzato da bordi curvi.

Vivo NEX 3 5G: specifiche tecniche

Il nuovo smartphone di Vivo, come suggerisce il suo nome, sarà compatibile con le reti di quinta generazione (5G) e avrà come processore SoC Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Molte delle sue specifiche tecniche sono trapelate sull’ente di certificazione cinese TENAA, dove è da poco apparso il nuovo modello di Vivo, svelato in parte da un’immagine circolata precedentemente in rete.

Vivo NEX 3 5G, come già accennato, monterà un display waterfall con bordi curvi, con rapporto schermo-scocca del 99,6%.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Vivo NEX 3 5G sarà dotato di una tripla fotocamera posteriore, il cui sensore principale sarà da 64MP.

Probabilmente il nuovo smartphone con connessione 5G, proprio come il modello precedente, avrà una fotocamera anteriore a scomparsa.

Tra le altre caratteristiche, il dispositivo sarà dotato di un jack audio da 3,5mm e molto probabilmente supporterà la ricarica rapida da 44W.

Per avere ulteriori dettagli sarà necessario attendere la sua presentazione ufficiale, che per ora non ha ancora una data fissata in calendario.

Vivo, un brevetto svela nuovo smartphone con doppio schermo

Nel mese di luglio, Vivo ha depositato presso il World Intellectual Property Office un brevetto che svela un nuovo smartphone dual display. Se i piani dell’azienda verranno confermati, Vivo potrebbe presentare due nuovi modelli che hanno in comune con Nex Dual Display Edition la presenza di un doppio schermo, uno posto frontalmente e uno nella parte anteriore del dispositivo. Le due versioni avranno entrambe l’anello Led circolare, presente anche nello scorso modello, posti in differenti posizioni.