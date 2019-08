Samsung Galaxy A70s, svelate alcune sue caratteristiche

Samsung sarebbe al lavoro su nuovi smartphone della linea Galaxy A.

Su Geekbench è apparso un nuovo dispositivo dell’azienda sudcoreana con codice SM-A707FN, molto simile al numero di serie di Samsung Galaxy A70 (SM-A705).

La similitudine tra i due codici alfa-numerici suggerisce che il modello in questione molto probabilmente corrisponde al Samsung Galaxy A70s.

Sul portale sono presenti anche due altri nuovi modelli della gamma Galaxy A: Galaxy A30s e Galaxy A50s.

Samsung Galaxy A70s: ecco alcune sue caratteristiche

Molto probabilmente il nuovo Samsung Galaxy A70s non si differenzierà molto dal Galaxy A70, perlomeno per quanto riguarda l’hardware.

Su Geekbench è visibile un elenco di quelle che saranno alcune delle sue caratteristiche.

Galaxy A70s avrà come processore Soc Qualcomm Snapdragon 675 e come sistema operativo Android 9 Pie. Offrirà, inoltre, 6GB di Ram.

Precedenti indiscrezioni trapelate in rete, lasciavano intuire sul nuovo smartphone della linea Galaxy A la probabile presenza di una fotocamera con sensore Bright GW1 da 64 MegaPixel.

Se i rumors verranno confermati, il punto forte del nuovo dispositivo sarà proprio il comparto multimediale.

Samsung Galaxy Note 10 si sdoppia in due: caratteristiche

Il colosso hi-tech sudcoreano ha presentato ad Amsterdam il nuovo Samsung Galaxy Note 10 disponibile in due diverse versioni: il modello ‘piccolo’ con schermo da 6,3 pollici e Galaxy Note 10+ con schermo da 6,8 pollici.

Entrambi i modelli integrano l’S Pen, la penna perfetta per prendere appunti che ora offre fino a 10 ore di standby.

Note 10 ha una batteria da 3.500 MAh con funzione di ricarica rapida. La versione con schermo più grande, invece, ne monta una da 4.300 MAh.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Galaxy Note 10 integra quattro fotocamere che permettono di scattare fotografie anche con scarse condizioni di visibilità.

Tra le nuove funzioni, il nuovo smartphone integra un microfono di ultima generazione che permette di catturare l’audio del soggetto inquadrato, quando durante i video si fa lo zoom.

Note 10 parte dal prezzo di listino di 979 euro; la versione più grande, invece, è disponibile al prezzo di partenza di 1.129 euro.