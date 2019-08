Samsung, il nuovo tablet Galaxy Tab S6: specifiche tecniche

È in arrivo una grande novità per tutti gli appassionati dei dispositivi di Samsung: a fine agosto debutterà sul mercato il nuovo tablet Galaxy Tab S6 abbinato all’innovativa S Pen completamente revisionata. Ciò che sorprende sono soprattutto le prestazioni del nuovo tablet che si avvicinano sensibilmente a quelle offerte dai computer portatili di ultima generazione.

Galaxy Tab S6 sarà disponibile online, sul sito ufficiale di Samsung, dal 23 agosto 2019. Arriverà sugli scaffali di elettronica qualche giorno più tardi, il 6 settembre. Gli utenti potranno scegliere tra tre differenti colorazioni: Mountain Gray, Cloud Blue e Rose Blush. Il prezzo di listino del modello base sarà di 699 euro.

La nuova S Pen

Galaxy Tab S6 è molto sottile (5,7mm) e pesa solo 420 grammi. Vanta tante nuove funzioni e migliorie. Prima tra tutte le nuova S Pen pensata per ottimizzare l’esperienza offerta agli utenti.

Come ha spiegato DJ Koh, Presidente e CEO della divisione IT & Mobile Communications di Samsung Electronics, il nuovo pennino mira a migliorare la creatività "offrendo al tempo stesso le migliori caratteristiche per la produttività e le tecnologie avanzate di Samsung”. S Pen può essere utilizzata anche per gestire alcune funzioni da remoto: è possibile scattare fotografie o sfogliare la galleria a distanza senza dover toccare il tablet.

Specifiche tecniche del nuovo Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 monta uno schermo sAMOLED da 10,5 pollici con lettore di impronte digitali.

Offre, inoltre, fino a un massimo di 10 ore di autonomia dopo soli dieci minuti di ricarica wireless.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, è il primo tablet dell’azienda con doppia camera con sensore Ultra-Wide.

In aggiunta, grazie all’integrazione del nuovo modello di Samsung DeX, il dispositivo permette di lavorare in multitasking in modo del tutto simile a come avviene utilizzando un computer.

Tra le novità, è possibile trasformare in testo digitale gli appunti scritti con S Pen, potendo scegliere in che formato si intende salvare il documento. Inoltre, è possibile scrivere le annotazioni mentre si è impegnati nella visione di un filmato, senza dover cambiare schermata.