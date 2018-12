Samsung, indiscrezioni sul nuovo smartphone pieghevole

Durante la Developer Conference 2018, Samsung ha mostrato una piccola anteprima del suo nuovo smartphone pieghevole, caratterizzato dall’innovativo ‘Infinity Flex Display’. L’azienda coreana non si è sbottonata più di tanto sul nuovo device, ma ha comunque rivelato alcune informazioni interessanti. Grazie alle sua flessibilità lo smartphone potrà ‘trasformarsi’ in un tablet o piegarsi fino a entrare in una tasca. Samsung ha affermato di voler garantire una durata della batteria paragonabile a quella dei dispositivi attualmente in commercio. Grazie a Infinity Flex, lo smartphone può gestire fino a tre applicazioni in contemporanea.

Per conoscere più nel dettaglio le caratteristiche tecniche del cellulare sarà necessario attendere la presentazione ufficiale, che dovrebbe avvenire a marzo 2019 (poco dopo l’uscita del nuovo top di gamma dell’azienda sudcoreana). Tuttavia, un recente report rilasciato da Yonhap News Agency ha svelato dei dettagli relativi a nome, prezzo e data di uscita.

Il nome e il prezzo

Secondo le indiscrezioni diffuse da Yonhap News Agency, il nuovo smartphone pieghevole di Samsung dovrebbe chiamarsi ‘Galaxy F’. A differenza della serie Galaxy S, rivolta a un pubblico di massa, il dispositivo flessibile sarà destinato a una nicchia ristretta, anche a causa del suo prezzo. Galaxy F dovrebbe infatti costare 1.770 dollari, anche se Samsung non sembra ancora aver preso una decisione definitiva sulla questione. L’azienda coreana stima di vendere un milione di smartphone pieghevoli entro il 2019.

Galaxy S10 supporterà il 5G?

Citando alcune fonti del settore, Yonhap News sostiene, inoltre, che Samsung intende dotare Galaxy S10 del supporto al 5G. Il lancio del nuovo top di gamma dovrebbe avvenire a febbraio 2019, probabilmente durante il Mobile World Congress che si terrà a Barcellona verso la fine del mese. Galaxy F, indirizzato a una fascia di pubblico più ristretta, non sarà invece dotato della tecnologia 5G e verrà lanciato a marzo. Per il momento, le informazioni contenute nel report di Yonhap News Agency non sono state confermate in alcun modo da Samsung.