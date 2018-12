Vodafone presenta 12 progetti 5g della sperimentazione di Milano

Si è svolto nella sede Vodafone di Milano l’evento “Vodafone 5G Experience Day” dedicato a partner, start up e imprese coinvolte nella sperimentazione 5G. Vodafone ha presentato 12 progetti realizzati su rete 5G negli ambiti di sanità e benessere, sicurezza e sorveglianza, manifattura e industria 4.0, education e entertainment. "Il nostro obiettivo è quello di trasformare Milano nella capitale europea del 5G" ha affermato Sabrina Baggioni, Direttore Programma 5G di Vodafone Italia.

I progetti presentati

I partner industriali e istituzionali della sperimentazione guidata da Vodafone sono 38, in vari settori e ambiti. Dall'ambulanza connessa che permette di condividere l’intervento sul paziente in ambulanza direttamente con l’AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) e l’ospedale, garantendo l’accesso immediato alle cure e il soccorso in minor tempo possibile, alla videosorveglianza per le stazioni ferroviarie. In collaborazione con il Politecnico di Milano e Huawei verrà anche realizzata piattaforma che combina Realtà Virtuale e Realtà Aumentata, per migliorare l’apprendimento degli studenti e renderlo immersivo. Grazie al 5G, infatti, gli studenti potranno accedere, attraverso dispositivi indossabili (visori e smart glass), a contenuti multimediali in 4K e modelli 3D per seguire insieme e contemporaneamente una lezione o per lavorare in gruppo, anche a distanza.

Contenuti audiovisivi live ad altissima qualità

Tra i vari progetti anche uno realizzato in partnership con Sky.La soluzione sperimentata da Vodafone con Sky TG24 permette ad una telecamera 4K di inviare tramite la rete 5G immagini in altissima risoluzione alla regia, per la diretta o per la preparazione di servizi. Questa sperimentazione permette a Sky di essere pronta nel prossimo futuro ad offrire al pubblico contenuti giornalistici sempre più innovativi ed eccellenti.