Samsung, nuovo smartphone con sei fotocamere per i 10 anni di Galaxy S

Lo smartphone pieghevole, ma non solo. Il 2019 sarà un anno ricco di novità e sorprese per Samsung: i fan della casa coreana si preparano ad accogliere il tanto atteso dispositivo con display flessibile, ma anche a celebrare la linea Galaxy S, che a partire dal 2010 ha visto nascere uno smartphone ogni anno, con funzionalità sempre più avanzate. In occasione del lancio del Galaxy S10, Samsung vorrebbe celebrare il traguardo presentando oltre alle tre nuove versioni un nuovo device dalle specifiche da top di gamma, compreso la connettività 5G. Lo riferisce il Wall Street Journal, che spiega la volontà del colosso asiatico di reagire dopo un periodo non brillante in termini di vendite.

Le indiscrezioni su Galaxy S10

Samsung S9, presentato a ottobre, rappresenta uno dei gioielli del 2018 per l’azienda coreana, che si prepara però a fare le cose ancora più in grande per il prossimo anno, quando la linea Galaxy S raggiungerà la sua decima edizione. Nelle settimane passate erano giunte indiscrezioni riguardo alla serie Galaxy S10, che dovrebbe essere composta da tre nuovi smartphone e che potrebbe prevedere l’abbandono dello scanner dell’iride. Il Wall Street Journal tuttavia rilancia: potrebbe esserci un quarto device, chiamato ‘Beyond X’, con uno schermo extra-large e un impressionante comparto fotografico.

Samsung Galaxy S10 ‘Beyond X'

Samsung Galaxy S10 ‘Beyond X’. Sarebbe questo secondo i rumours il regalo che il colosso coreano vorrebbe fare al proprio pubblico per festeggiare il traguardo di una delle linee di smartphone più popolari. Il device dovrebbe montare un display da 6,7 pollici, più ampio quindi anche di quello del Samsung S9, e offrirebbe addirittura sei fotocamere, di cui due frontali e quattro posteriori, per garantire scatti di una qualità mai vista prima. Inoltre, lo smartphone dovrebbe supportare la tecnologia 5G, motivo per il quale potrebbe arrivare sul mercato in leggero ritardo rispetto agli altri membri della famiglia S10, previsti intorno a febbraio 2019. I telefoni della nuova linea, inoltre, potrebbero essere in grado di ricaricarsi tra loro, sfruttando una funzione già presente nel Huawei Mate 20 Pro.