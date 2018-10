Si preannuncia un 2019 ricco di novità in casa Samsung. La multinazionale coreana, stando alle indiscrezioni raccolte da Bloomberg, starebbe infatti ridisegnando l’intera linea premium dei propri smartphone. Il motivo? Controbattere alla concorrenza sempre più forte di Apple e delle aziende cinesi.

Samsung S10: uscita, modelli e caratteristiche

Entro marzo del prossimo anno, Samsung potrebbe svelare tre nuovi smartphone S10. Oltre al modello classico, sul mercato saranno disponibili anche la versione Plus - con schermo più grande - e una più economica, pur trattandosi comunque di un dispositivo di prima fascia, analogamente a quanto fatto dalla Apple con l’ultimo iPhone XR. Se la trattativa con l’operatore mobile statunitense Verizon andrà a buon fine, molto probabilmente S10 sarà dotato anche di connessione 5G, diventando il primo smartphone nella storia a offrire questa tecnologia.

L’S10 classico e il Plus manterranno alcune caratteristiche tipiche della linea, come lo schermo curvo sui lati, ma porteranno in dote diverse novità. La principale è il lettore di impronte digitali posto sotto lo schermo, una tecnologia all’avanguardia già utilizzata in alcuni dispositivi prodotti da Huawei e Vivo. Inoltre disporranno di una fotocamera frontale anch’essa inserita sotto al display, che sarà visibile solo attraverso dei piccoli fori realizzati sul bordo superiore dello schermo. Sarà così eliminato quel puntino nero presente su gran parte degli smartphone finora in commercio. Queste novità non saranno invece disponibili nella versione più economica.

In attesa dello smartphone flessibile

Negli ultimi tempi Samsung ha fatto parlare di sé soprattutto per l’attesa creata intorno al lancio del primo smartphone flessibile. Alcuni rumours vorrebbero che il rivoluzionario dispositivo venga presentato già il 7 o l’8 novembre ma dal colosso coreano non è arrivata alcuna conferma a riguardo. Intanto altri particolari vengono svelati intorno a 'Winner' (così è stato ribattezzato): lo schermo esterno dovrebbe raggiungere i 4 pollici, 7 quando è aperto ma non sarà dotato del lettore di impronte digitali a differenza della linea S10. Come se tutto ciò non bastasse, pochi giorni fa Lee Min-cheol, vicepresidente del settore marketing, ha annunciato che Samsung sta già lavorando a un pc con schermo flessibile.