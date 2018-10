Disponibile iPhone XR, secondo un’analista sarà il modello più venduto

A distanza di un mese dall’uscita degli iPhone Xs e Xs Max, è ora disponibile nei negozi di 50 Paesi iPhone XR, la versione meno costosa e più colorata dello smartphone di Apple. Nonostante il prezzo inferiore, il dispositivo condivide molte caratteristiche tecniche con i suoi ‘fratelli maggiori’ e il chip A12 Bionic di cui è dotato garantisce delle prestazioni degne di nota.

Le previsioni dell’analista Ming-Chi Kuo

Le prevendite del nuovo iPhone sono iniziate lo scorso 19 ottobre. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, le prenotazioni dello smartphone hanno superato quelle registrare lo scorso anno da iPhone 8. Entro la fine dell’anno Apple dovrebbe vendere una quantità di XR compresa tra i 36 e i 38 milioni in tutto il mondo. L’analista prevede che complessivamente verranno venduti tra i 78 e gli 83 milioni di iPhone prima del 2019.

Sul mercato sono disponibili tre modelli diversi di iPhone XR, ognuno caratterizzato da una memoria interna di dimensioni differenti. Si passa dai 64 GB del modello base ai 256 di quello più capiente, passando per la versione intermedia da 128 GB. In base alle dimensioni della memoria varia anche il prezzo (da 890 a 1.060 euro in Italia). Secondo Ming-Chi Kuo, il modello più economico sarà il più venduto.

Le differenze rispetto ai modelli Xs e Xs Max

Oltre ai prezzi più contenuti rispetto a Xs e Xs Max, l’iPhone XR si distingue anche per le sue colorazioni accattivanti. I colori attualmente disponibili sono sei: bianco, nero, blu, giallo, corallo e rosso. La versione cremisi prende parte all’iniziativa ProductRed, finalizzata a devolvere parte del ricavato al Global Fund per la lotta all’Aids in Africa.

Mentre iPhone Xs e Xs Max montano degli schermi Oled, il display di XR è un Lcd borderless da 6,1 pollici. Lo smartphone presenta una singola fotocamera posteriore da 12 megapixel priva dello zoom ottico 2X, ma dotata di un grandangolo. La fotocamera frontale è invece identica a quella presente negli iPhone Xs e Xs Max ed è dotata degli stessi sensori per il riconoscimento facciale.