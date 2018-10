Apple iPhone XR, preordini al via: prezzi e caratteristiche

Durante l’evento del 12 settembre svolto presso lo Steve Jobs Theater, Apple ha presentato al mondo intero tre nuovi modelli di iPhone, diversi per caratteristiche tecniche, dimensioni e prezzo. Tra i nuovi smartphone della compagnia di Cupertino, l’iPhone XR spicca per il suo design accattivante, caratterizzato da colori accesi volti ad attirare l’attenzione di un pubblico più giovane. Si tratta, inoltre, del modello più economico. Al lancio sul mercato costerà 889 euro, mentre per acquistare i suoi ‘fratelli’ XS e XS Max sarà necessario spendere rispettivamente 1.189 e 1.289 euro.

Le caratteristiche tecniche di XR

Da pochissimo, Apple ha annunciato che è ora possibile preordinare l’iPhone XR. Lo smartphone uscirà ufficialmente il 26 ottobre e sarà disponibile in sei colori differenti: bianco, nero, blu, giallo, corallo e rosso. Il prezzo inferiore rispetto a iPhone XS e XS Max non deve trarre in inganno: XR presenta delle caratteristiche tecniche di tutto rispetto e grazie al chip A12 Bionic di Apple può fornire le stesse prestazioni degli altri modelli. Il suo display Tft-Lcd è da 6,1 pollici, una dimensione che si pone a metà strada rispetto agli schermi dei suoi ‘fratelli maggiori’. iPhone XS è infatti caratterizzato da un display Oled da 5,8 pollici, mentre XS Max ne monta uno da 6,5 pollici (si tratta dello smartphone Apple con lo schermo più grande di sempre).

Foto in alta qualità

Oltre all’estetica accattivante, iPhone XR è in grado di attirare l’attenzione degli appassionati per la sua fotocamera da 12 megapixel capace di scattare delle istantanee molto colorate e di alta qualità, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Non presenta la doppia lente, ma sfrutta la funzione Smart HDR per scattare una lunga serie di foto a tre esposizioni differenti e le combina poi assieme per dare vita alla miglior versione possibile. Grazie al sistema TrueDepth (già presente negli iPhone usciti durante il 2017), la fotocamera frontale fornisce sempre la luce giusta per dei selfie di alta qualità.