Dando un'occhiata alla pagina nella quale Samsung promuove le funzionalità del modello Galaxy A8 Star, un utente potrebbe rimanere impressionato da una delle foto pubblicate come esempio. Peccato che la stessa immagine non sarebbe stata scattata con lo smartphone, ma con una macchina fotografica professionale, un trucchetto che potrebbe fuorviare chi è interessato all’acquisto. Come spiega The Verge, a rivelare l’incongruenza attraverso il portale DIYPhotography è stata Dunja Djudjic, che ha personalmente realizzato lo scatto. L’azienda coreana, che si era già resa protagonista in passato di un simile episodio, ha utilizzato la foto per illustrare le qualità della funzione ritratto.

Funzionalità ritratto di Galaxy A8 Star

Tra gli aspetti degli smartphone di ultima generazione che più interessano il pubblico c’è indubbiamente la qualità della fotocamera. Gli obiettivi integrati nei dispositivi portatili si arricchiscono continuamente di nuove funzionalità e sono dotati di maggiore precisione, nel tentativo di offrire un sostituto competitivo delle macchine fotografiche professionali. Tuttavia, sembra che Samsung non abbia ritenuto le capacità della fotocamera del nuovo Galaxy A8 Star all’altezza delle aspettative dei clienti. Sulla pagina online che Samsung Malesia dedica alla presentazione del device, la sezione dedicata all’ormai celebre funzionalità ritratto mostra una fotografia che dovrebbe illustrare le capacità dello smartphone di “gestire manualmente la profondità di campo per mettere a fuoco l’oggetto che desideri”.

La scoperta dell’autrice

L’immagine, che raffigura il primo piano di una ragazza su uno sfondo autunnale, è stata però realizzata non con il Samsung Galaxy A8 Star bensì con una macchina fotografica professionale (DSLR). Dunja Djudjic, autrice della foto, ha spiegato a DIYPhotography di essersi accorta dell’incongruenza facendo una ricerca inversa per immagini che le ha permesso di imbattersi nello scatto pubblicato dal portale di Samsung, a cui sono stati aggiunti degli effetti con un programma di editing. In precedenza, l’azienda coreana era stata sorpresa nell’utilizzo di foto di repertorio, spacciate come scatti del Samsung A8, mentre anche Huawei avrebbe usato fotografie di una macchina per professionisti per promuovere lo smartphone Nova 3.