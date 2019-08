Realme, lo smartphone con fotocamera da 64MP sta per diventare realtà

È ufficiale, il primo smartphone con fotocamera da 64 Megapixel sta per diventare realtà. Ad annunciarlo è la stessa Realme, l’azienda di cellulari di Shenzhen, in Cina, a cui si deve il progetto del nuovo smartphone ‘da record’. In un post pubblicato sul profilo ufficiale Twitter il marchio ha svelato la sua data di presentazione. Il nuovo dispositivo con quadrupla fotocamera non avrà più segreti dall’8 agosto 2019, quando i suoi sviluppatori sveleranno tutte le sue caratteristiche in un evento dedicato in programma a New Delhi.

Verrà presentato l’8 agosto

La presentazione del nuovo smartphone con fotocamera da 64 Megapixel è attesa dagli appassionati di tecnologia dal mese di giugno 2019, quando il Ceo di Realme India, Madhav Sheth, aveva rivelato i piani dell’azienda, parlando del progetto di un nuovo dispositivo con sensore GW1 da 64MP.

Non si hanno per ora altre informazioni riguardo le sue specifiche tecniche. Bisognerà attendere l’8 agosto per conoscere tutte le caratteristiche del nuovo smartphone con super fotocamera.

La prima foto scattata dallo smartphone rivoluzionario di Realme è apparsa in rete solo pochi giorni fa.

Oppo Reno 5G debutta in Italia: caratteristiche e prezzo

Nel mese di luglio Oppo ha presentato in Italia e precisamente a Roma il primo device con supporto alle reti di quinta generazione che arriverà in collaborazione con Tim e Qualcomm: Reno 5G.

“Abbiamo investito 1.5 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo in questi ultimi anni per creare le infrastrutture 5G e le nuove tecnologie ad esse associate”, ha spiegato Neil Yang, Senior 5G Standard Engineer di Oppo durante la presentazione.

“Il lancio della Serie Reno rientra nella strategia di farci conoscere anche in Italia con un’offerta che si distingue non solo in termini di design e innovazione”.

Il nuovo smartphone è simile per caratteristiche a Reno 10x Zoom: ciò che lo differenzia dal precedente modello è la presenza del modem X50, fondamentale per il supporto del 5G.